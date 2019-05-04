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جوارديولا: ليفربول كان استثنائيًا أمام برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لا يتوقع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، تأثر ليفربول بالهزيمة الكبيرة أمام برشلونة (3-0)، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مع استئناف الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسينتقل الريدز لمواجهة نيوكاسل يونايتد، غدا السبت، في الجولة قبل الأخيرة للبريميرليج.
وقال جوارديولا للصحفيين، قبل استضافة فريقه لليستر سيتي، الاثنين المقبل "أعتقد أن المباراة (بين ليفربول والبارسا) كانت جيدة بشكل مذهل.. الفريقان كانا رائعين".
وواصل "كان أداء ليفربول استثنائيا، واستمتعت كثيرا بمشاهدة المباراة، قدموا أداء قتاليا.. بالطبع نيوكاسل ليس منافسا سهلا، وكذلك ليستر سيتي.. سنرى ما سيحدث، لكني أعتقد أنه (ليفربول) سيكون مستعدا للفوز بالمباراة".
وسيخوض ليستر المواجهة على ملعب الاتحاد، بينما يقدم مهاجمه جيمي فاردي أداء جيدا، حيث سجل 11 هدفا، في آخر 11 مباراة بالدوري.
"تأثير رودجرز"
وأشاد جوارديولا بالتأثير الذي أحدثه بريندان رودجرز، مدرب ليستر، في أداء فاردي منذ أن تولى قيادة الفريق، خلال فبراير شباط الماضي.
وقال المدرب الإٍسباني "قدم (فاردي) أداء مذهلا هذا الموسم في الدوري.. إنه مهاجم رائع، في تحركاته وقدرته على إنهاء الهجمات، وروحه القتالية".
وواصل "كان يساعد الفريق، الذي كان يتسم في الماضي بهجماته المرتدة.. لكن بريندان رودجرز أضاف أسلوبا جديدا للعب".
واستطرد "أظهر بريندان قدراته التدريبية الرائعة، وجعل فريقه يلعب بالطريقة التي يريدها، خلال شهرين فقط.. شاهدت آخر ثلاث مباريات لليستر، وأثار إعجابي حقا.. يدرك اللاعبون أن مواجهة ليستر سيتي، ستكون مهمة صعبة بالنسبة لنا".
جوارديولا: ليفربول كان استثنائيًا أمام برشلونة




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