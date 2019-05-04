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اصابة شاب تعرض للطعن في البعنة



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وصل بيان من مركز حيان الطبي:"وصل لمركز حيان الشاغور مصاب يبلغ من العمر 35 سنة إثر تعرضه للطعن من شجار بقرية البعنة، وصفت إصابته بالمتوسطة مستقره. نُقل إثرها لغرفة العلاج المكثف في مستشفى نهريا.
اصابة شاب تعرض للطعن في البعنة




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