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شهيدان وجريحان في قصف اسرائيلي وسط قطاع غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استشهد مواطنان واصيب اثنان آخران في استهداف اسرائيلي جوي لموقع للمقاومة الفلسطينية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.  واستهدف الطيران المروحي الاسرائيلي بصاروخين موقع المقاومة الفلسطينية شرق مخيم المغازي وسط القطاع ما ادى الى استشهاد اثنين من المواطنين واصابة اثنين.وأفادت وزارة الصحة ان الشهيدين هما: عبد الله إبراهيم محمود أبو ملوح (٣٣ عاما) من النصيرات، وعلاء علي حسن البوبلي (٢٩ عاما) من المغازي.  واكد مصدر طبي في مشفى شهداء الاقصى بدير البلح وصول جثامين اثنين من الشهداء نتيجة اصابتهما بشظايا الصواريخ الاسرائيلية.  وقالت كتائب القسام في بيان  :"إن كتائب الشهيد عز الدين القسام تزف القائد الميداني عبد الله ابراهيم ابو ملوح من النصيرات والمجاهد علاء علي البوبلي من المغازي اللذين استشهدا في القصف الاسرائيلي لأحد مواقع المقاومة.
شهيدان وجريحان في قصف اسرائيلي وسط قطاع غزة




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