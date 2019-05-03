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ظريف: الحرب الإيرانية الأمريكية ليست وشيكة لكن حوادث خطيرة قد تؤدي إلى اشتباك عسكري بين البلدين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عدّ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الحرب بين إيران والولايات المتحدة ليست وشيكة، لكنه لم يستبعد وقوع "حوادث غير متوقعة" بين البلدين يمكن أن تؤدي إلى اشتباك عسكري.


ونقل كاتب مقال نشرته صحيفة "إنديبندنت" البريطانية، اليوم الجمعة، عن ظريف تصريحات أدلى بها خلال زيارته إلى نيويورك قبل أيام، وأوضح فيها أن ما يقصده من هذه "الحوادث" هو، قبل كل شيء، التوترات المحتملة المتعلقة بإبحار السفن في الخليج وخاصة عبر مضيق هرمز.


وذكر الوزير أن الحرس الثوري الإيراني هو الذي يسيطر على الساحل الإيراني من المضيق، ويتواصل مع السفن المبحرة عبره بشكل مباشر، لذا فإن غياب الاتصال الحيوي مع الجانب الأمريكي في هذه المنطقة يمكن أن يؤدي إلى وقوع اشتباك بسهولة. وأضاف أن القلق بهذا الشأن ازداد مؤخرا على خلفية قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب الأمريكية، ورد طهران بالمثل عبر إعلانها القيادة المركزية الأمريكية تنظيما "إرهابيا".


كما أعاد ظريف إلى الأذهان سابقة اعتقال السلطات الإيرانية لعدد من البحارة الأمريكيين في مياه الخليج، في يناير العام 2016، مؤكدا أن الحوادث المشابهة يمكن أن تتسبب هي الأخرى في وقوع اشتباك مباشر بين الدولتين. وأضاف أن الحوار بينه وبين نظيره الأمريكي في ذلك الوقت، جون كيري، سمح آنذاك، بالإفراج عن البحارة المحتجزين بسرعة وتجنيب خطر التصعيد العسكري بين الدولتين، الأمر الذي أصبح غير ممكن في ظل العلاقات الراهنة بين طهران وواشنطن.




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