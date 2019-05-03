بوتين, وترامب, يجريان, اتصالا, هاتفيا, دام, أكثر, من, ساعة,

أجرى الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، اتصالا هاتفيا قرابة ساعة ونصف بحسبما أعلن الكرملين والبيت الأبيض اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن المكالمة بين الرئيسين ستنشر تفاصيلها لاحقا.وفي وقت سابق، كشفت الناطقة باسم الإدارة الأمريكية، سارة ساندرز، أن الرئيسين بحثا ملف كوريا الشمالية والأزمة في فنزويلا، وكذلك توقيع اتفاق نووي محتمل بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.وأضافت ساندرز أن الطرفين تطرقا أيضا، وبصورة مقتضبة، إلى تقرير المحقق الخاص الأمريكي روبرت مولر حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرة إلى أن "كلا الزعيمين كانا يعرفان أنه لم يكن أي تآمر هناك".