تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-03 19:53:19 ظريف: الحرب الإيرانية الأمريكية ليست وشيكة لكن حوادث خطيرة قد تؤدي إلى اشتباك عسكري بين البلدين |  2019-05-03 19:51:37 بوتين وترامب يجريان اتصالا هاتفيا دام أكثر من ساعة |  2019-05-03 17:33:54 هبوعيل عارة عرعرة يرتقي للدرجة الاولى للمرة الاولى في تاريخه |  2019-05-03 17:27:13 الكلية الاكاديمية العربية للتربية في حيفا تشهد العرض الاحتفالي وعروضاً إضافية للمسرحية الغنائية "منثورة" |  2019-05-03 17:24:38 الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة يصل القاهرة |  2019-05-03 14:49:43 مواطن تركي آخر ضحايا مجزرة المسجدين في نيوزيلندا والحصيلة ترتفع إلى 51 قتيلا |  2019-05-03 14:47:01 طمرة: مسيرة حاشدة احتجاجا على العنف واطلاق النار |  2019-05-03 14:44:47 عريقات: إطلاق صفة الصفقة بدلا من المعاهدة يدل على الإملاءات |  2019-05-03 14:43:42 الشاب إياد ضيف الله من بيت لقيا مفقود منذ 20 يوماً وعائلته تناشد |  2019-05-03 11:31:39 مصطفى البرغوثي: صفقة القرن هدفها ابقاء الإحتلال و شرعنة نظام "الأبرتهايد" |  2019-05-03 11:29:45 غزة على موعد مع جمعة "الجولان عربية سورية" |  2019-05-03 09:22:58 حرق سيارة الشاب الصيدلاني وسيم شريف عواوده امام بيته في كفركنا واضرار جسيمة دون اصابات |  2019-05-03 08:31:21 بسبب صلاح.. مدافع برشلونة فقد جزءا من أسنانه |  2019-05-03 08:25:04 المحامي زكي كمال:الحكومة القادمة ستضم كل الضفة الغربية او معظمها وستبادر لسن قوانين قد تحرم المواطنين العرب حق التصويت |  2019-05-03 08:24:05 كوشنر: خطة السلام ستكرّس القدس عاصمة لـ"إسرائيل" |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بوتين وترامب يجريان اتصالا هاتفيا دام أكثر من ساعة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أجرى الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، اتصالا هاتفيا قرابة ساعة ونصف بحسبما أعلن الكرملين والبيت الأبيض اليوم الجمعة.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن المكالمة بين الرئيسين ستنشر تفاصيلها لاحقا.


وفي وقت سابق، كشفت الناطقة باسم الإدارة الأمريكية، سارة ساندرز، أن الرئيسين بحثا ملف كوريا الشمالية والأزمة في فنزويلا، وكذلك توقيع اتفاق نووي محتمل بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.


وأضافت ساندرز أن الطرفين تطرقا أيضا، وبصورة مقتضبة، إلى تقرير المحقق الخاص الأمريكي روبرت مولر حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرة إلى أن "كلا الزعيمين كانا يعرفان أنه لم يكن أي تآمر هناك".




كلمات متعلقة

بوتين, وترامب, يجريان, اتصالا, هاتفيا, دام, أكثر, من, ساعة,

تابعونــا

ظريف: الحرب الإيرانية الأمريكية ليست وشيكة لكن حوادث خطيرة قد تؤدي إلى اشتباك عسكري بين البلدين ظريف: الحرب الإيرانية الأمريكية ليست وشيكة لكن حوادث خطيرة قد تؤدي إلى اشتباك عسكري بين البلدين 2019-05-03 | 19:53:19

عدّ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الحرب بين إيران والولايات المتحدة...

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة يصل القاهرة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة يصل القاهرة 2019-05-03 | 17:24:38

وصل الامين العام للجهاد الاسلامي، زياد النخالة، اليوم الجمعة، الى العاصمة...

مواطن تركي آخر ضحايا مجزرة المسجدين في نيوزيلندا والحصيلة ترتفع إلى 51 قتيلا مواطن تركي آخر ضحايا مجزرة المسجدين في نيوزيلندا والحصيلة ترتفع إلى 51 قتيلا 2019-05-03 | 14:49:43

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش...

عريقات: إطلاق صفة الصفقة بدلا من المعاهدة يدل على الإملاءات عريقات: إطلاق صفة الصفقة بدلا من المعاهدة يدل على الإملاءات 2019-05-03 | 14:44:47

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن إطلاق صفة...

كوشنر: خطة السلام ستكرّس القدس عاصمة لـ"إسرائيل" كوشنر: خطة السلام ستكرّس القدس عاصمة لـ"إسرائيل" 2019-05-03 | 08:24:05

أعلن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، الخميس أن...

نصر الله: الألوية الإسرائيلية التي ستتجرأ على الدخول إلى جنوب لبنان سيتم تدميرها أمام شاشات التلفزة العربية والعالمية نصر الله: الألوية الإسرائيلية التي ستتجرأ على الدخول إلى جنوب لبنان سيتم تدميرها أمام شاشات التلفزة العربية والعالمية 2019-05-03 | 06:06:39

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن هناك ما تدبره دول خليجية مع...

حماس: السنوار يغادر غزة متجها للقاهرة حماس: السنوار يغادر غزة متجها للقاهرة 2019-05-02 | 18:05:15

غادر رئيس حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، قطاع غزة اليوم الخميس متجها إلى العاصمة...

النيابة العامة التركية تحقق في مخالفات الانتخابات البلدية في اسطنبول النيابة العامة التركية تحقق في مخالفات الانتخابات البلدية في اسطنبول 2019-05-02 | 14:22:54

فتحت النيابة العامة في تركيا 32 تحقيقا في البلاغات حول المخالفات التي تم ارتكابها...

سريلانكا تلغي قداس الأحد في كنائسها خوفا من وقوع أعمال إرهابية جديدة سريلانكا تلغي قداس الأحد في كنائسها خوفا من وقوع أعمال إرهابية جديدة 2019-05-02 | 12:28:09

أفادت صحيفة "Ada Derana" الإلكترونية بأن الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا رفضت استئناف...

كيت تحصل على أعلى رتبة تمنحها الملكة إليزابيث شخصياً كيت تحصل على أعلى رتبة تمنحها الملكة إليزابيث شخصياً 2019-05-02 | 12:23:52

حصلت دوقة كامبريدج ​كيت ميدلتون​ على أعلى رتبة تمنحها ​الملكة إليزابيث​ شخصياً...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids هدم ديوان عائلة عرجان العرجان مدينة رهط جرافات اسراء عابد الناصرة الافراج المحكمة العفولة حبس منزلي شاهدوا فيديو الاجاويدفطريات البحث التفتيش تسمم شتاء موسم سام اصابة مستشفى تحذير انواع صالح للأكلمدرسة البخاري عرابة تحتفل تخريج فوج جديد من طلابها شهادات ثواني عشر كفر مندا قتل شابة عربية جثة شمال البلاد احدى سكان قرى علامات عنف العثورمستشفى بوريا د ابراهيم مرعي قلنسوة منظم قلب صغير 90 % التقليدي قسطرة محل اطارات تصليح احتراق عبلين اطفاء شرطة محطة وقود تخليص عامل سقط من ارتفاع شاهق ورشة بناء هود هشارون مستشفى اسعاف شرطة تحقيق تفتيش عمال المشهد سكين مطبخ فواكه ازفلت انبطاح شارع يوكنعام تمارا السويطي فصل موظفة عربية بئر ا السبع صورة الشهيد فادي علوان القدس فيسبوك فصل اتصالات بيليفونانقلاب سائق حيفا سائقة سيارة عامود كهرباء فقدت السيطرة جسر باز حريق محل سلكوم طمرة اضرار دون اصابات اطفاء اخماد شرطة اسعاف عماد نجار عيسى مصرع عمل ورشة انهيار جدار برديس حنا عرابة اقتحام مجهولون مدرسة الشروق مدينة طمرة سرقة ممتلكات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com