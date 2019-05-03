بوتين, وترامب, يجريان, اتصالا, هاتفيا, دام, أكثر, من, ساعة,

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عدّ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الحرب بين إيران والولايات المتحدة...
وصل الامين العام للجهاد الاسلامي، زياد النخالة، اليوم الجمعة، الى العاصمة...
ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش...
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن إطلاق صفة...
أعلن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، الخميس أن...
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن هناك ما تدبره دول خليجية مع...
غادر رئيس حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، قطاع غزة اليوم الخميس متجها إلى العاصمة...
فتحت النيابة العامة في تركيا 32 تحقيقا في البلاغات حول المخالفات التي تم ارتكابها...
أفادت صحيفة "Ada Derana" الإلكترونية بأن الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا رفضت استئناف...
حصلت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون على أعلى رتبة تمنحها الملكة إليزابيث شخصياً...