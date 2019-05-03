الأمين, العام, لحركة, الجهاد, الإسلامي, زياد, النخالة, يصل, القاهرة,

وصل الامين العام للجهاد الاسلامي، زياد النخالة، اليوم الجمعة، الى العاصمة المصرية القاهرة، على رأس وفد من الخارج، لينضمّ الى وفد الجهاد من قطاع غزة، والذي وصل القاهرة أمس.

وقالت حركة الجهاد في تصريح صحفي: "إن الزيارة تأتي في اطار التواصل المستمر مع الاشقاء المصريين بشأن الوضع في فلسطين وتطورات الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي".وكان يحيى السنوار قائد حركة حماس في غزة، وصل ايضا الى القاهرة الخميس، تلبية لدعوة من مصر، في اطار مساعي الاخيرة لاحتواء التوتر على حدود غزة.