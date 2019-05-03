فنانة, تقلد, ميريام, فارس, وتشن, هجوما, على, المثليين,

من دون أسباب وبشكل مفاجئ شنت المغنية ​ميرنا طحان​ هجوماً على المثليين جنسياً من خلال فيديوهات نشرتها تنتقد فيها المثليين وتطالب الدولة اللبنانية بمحاسبتهم. نعم في الـ 2019 هناك بعض الاشخاص الذين لا زالوا يفكرون بهذه الطريقة الرجعية، ومنهم الفنانة طحان التي تركت كل الهموم التي يعيشها المواطن في لبنان لتطالب الدولة بمحاسبة المثليين.

على صعيد آخر من الواضح أن الفنانة تعيش "عقدة ​ميريام فارس​"، فقد لاحظ متابعوها التقليد الواضح لميريام من خلال طريقة الرقص والاداء.وظهرت ميرنا في مقطع الفيديو وهي تؤدي عدد من الحركات الراقصة التي تشبه حركات الفنانة ميريام فارس في حفلاتها الأخيرة، وفقاً لتعليقات المتابعين الذين أكدوا تقليدها لميريام وأكثر تعليقاتهم كانت: "لن تصبحي ميريام فارس".