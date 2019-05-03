فنانة, تقلد, ميريام, فارس, وتشن, هجوما, على, المثليين,

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خرجت الممثلة رغدة عن صمتها واختارت أن تطمئن محبيها عن وضعها الصحي بعد إصابتها...
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إنتهت الممثلة المصرية مي عز الدين من تسجيل تتر مسلسل "البرنسيسة بيسة"، حيث...
طرح الفنان اللبناني معين شريف أغنية “يا دني” شارة مسلسل “دقيقة صمت” عبر...
لم تترك الفنانة اللبنانية هيفا وهبي لمتابعيها الوقت كي يلتقطوا أنفاسهم بعد...
بعد الاسئلة التي طرحت عليه عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي رد...
من يد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم...
أثارت الفنانة المغربية سلمى رشيد الجدل في أحدث ظهور لها، والشكوك حول حملها في...
أعلنت قناة “mbc” عن عرضها لـ مسلسل “الحرملك” للكاتب سلمان عبد العزيز والمخرج...
نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل...