ضربة, موجعة, لليفربول, قبيل, مواجهة, نيوكاسل, وبرشلونة,

تعرض نادي ليفربول لضربة موجعة بتأكيد غياب لاعبه الغيني نابي كيتا عن مباراتي الفريق المقبلتين أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وسيفتقد "الريدز" لخدمات كيتا بسبب الإصابة، في مباراته الهامة غدا أمام نيوكاسل، لحساب الأسبوع الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كما سيغيب الدولي الغيني عن مواجهة برشلونة الحاسمة الثلاثاء المقبل في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة "التشامبيونز ليغ".وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن لاعب الوسط الغيني، لن يتمكن من خوض مباراة الإياب ضد برشلونة على ملعب "أنفيلد".