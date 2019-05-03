مواطن, تركي, آخر, ضحايا, مجزرة, المسجدين, في, نيوزيلندا, والحصيلة, ترتفع, إلى, 51, قتيلا,

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قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن إطلاق صفة...
أعلن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، الخميس أن...
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن هناك ما تدبره دول خليجية مع...
غادر رئيس حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، قطاع غزة اليوم الخميس متجها إلى العاصمة...
فتحت النيابة العامة في تركيا 32 تحقيقا في البلاغات حول المخالفات التي تم ارتكابها...
أفادت صحيفة "Ada Derana" الإلكترونية بأن الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا رفضت استئناف...
حصلت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون على أعلى رتبة تمنحها الملكة إليزابيث شخصياً...
أعلن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" سامي مشعشع، عن مؤتمر دولي...
فرضت محكمة في مدينة اسطنبول غرامة على الشيف التركي المشهور، نصرت غوكجه، بعد...
يتوجه وفدان قياديان من حركتي حماس والجهاد الاسلامي الى القاهرة، اليوم الخميس،...