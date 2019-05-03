طمرة:, مسيرة, حاشدة, احتجاجا, على, العنف, واطلاق, النار,

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لايزال الاتصال مفقوداً بالمواطن اياد عدوان علي ضيف الله، من بلدة بيت لقيا غرب رام...
قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن...
يستعد المواطنون في قطاع غزة للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار في...
اقدم مجهولون فجر اليوم الجمعة على إضرام النيران بسيارة الصيدلاني وسيم شريف...
اليوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا وربيعيا لطيفا في ساعات النهار بارداً نسبياً...
شهر رمضان له قيمة كبيرة في قلوب ونفوس المسلمين، وكعادتهم في كل عام يقوم الشباب...
قام رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم برفقة مهندس المجلس عادل قدح، بزيارة تفقدية...
نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شابة تبلغ من العمر 18 عاماً الى...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شابين اصيبا بحادث اطلاق نار في حي جان...
توفي في مدينة شفاعمرو مساء اليوم الخميس الشاب معتز يوسف منديه-صفي , حيث وقع الخبر...