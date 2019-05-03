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طمرة: مسيرة حاشدة احتجاجا على العنف واطلاق النار



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شارك ظهر اليوم الجمعة المئات من اهالي مدينة طمرة في مسيرة احتجاجية حاشدة رفضا لحوادث العنف واطلاق النار في الاونة الاخيرة. 


وتم رفع العديد من الشعارات المنددة بالعنف  .




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