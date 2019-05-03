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الشاب إياد ضيف الله من بيت لقيا مفقود منذ 20 يوماً وعائلته تناشد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 لايزال الاتصال مفقوداً بالمواطن اياد عدوان علي ضيف الله، من بلدة بيت لقيا غرب رام الله، والذي اختفت آثاره منذ 20 يوماً في الداخل.



وقال شقيقه سليم ضيف الله لـوطن، إنهم يواصلون البحث عنه والاتصال بجميع الجهات المعنية من أجل العثور عليه.


وأضاف أن شقيقه البالغ من العمر 46 عاماً، اختفت آثاره في الداخل حيث يعمل، وفقد الاتصال به منذ 20 يوماً.



وأوضح: تواصلنا مع الجميع.. مع الارتباط والمعابر والمستشفيات والاسرائيليين ولم يعطينا احد اي معلومة.


وأشار إلى أن شقيقه يعمل في الداخل ومتزوج ولديه أربعة أبناء (ثلاثة بنات وولد).


وكانت العائلة ناشدت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالبحث عنه والاتصال بها في حال العثور على أي معلومات توصلها إليه.




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