الجنجل, أساس, لمادة, تقضي, على, خلايا, سرطان, الكبد, والأمعاء,

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يسارع كثير من الناس إلى التخلص من بقايا الطعام بمجرد أن ينتهوا من تناول وجباتهم،...
خلصت دراسة جديدة إلى أن تدخين الآباء وليس الأمهات فحسب قد يزيد نسبة تعرض الأجنة...
الآن، وبعد الدراسة الأخيرة حولها، لم يعد على محبي الشوكولاتة أن يشعروا بتأنيب...
يبحث كثير من الناس في هذه الأيام عن تناول وجبات خفيفة، لا سيما في وجبة الفطور، وإن...
يُغيّر الليمون مذاق كثير من الأطباق والسلطات والمشروبات، كما يُعد مصدرا لفيتامين...
نجحت في الولايات المتحدة مرحلة الاختبارات الأولى على البشر للقاح يحفز الجهاز...
أظهرت دراسة حديثة أجرتها منظمة الصحة العالمية أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة...
أعلن خبراء التغذية من جامعة أوبسال في السويد، أن الإفراط في تناول الأسماك الدهنية...
عندما تشعر بالإرهاق، فإن النصيحة الأولى التي يقدمها لك الجميع هي دائما الذهاب...
وجد علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة مقاربة جديدة لعلاج...