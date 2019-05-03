تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-03 11:31:39 مصطفى البرغوثي: صفقة القرن هدفها ابقاء الإحتلال و شرعنة نظام "الأبرتهايد" |  2019-05-03 11:29:45 غزة على موعد مع جمعة "الجولان عربية سورية" |  2019-05-03 09:22:58 حرق سيارة الشاب الصيدلاني وسيم شريف عواوده امام بيته في كفركنا واضرار جسيمة دون اصابات |  2019-05-03 08:31:21 بسبب صلاح.. مدافع برشلونة فقد جزءا من أسنانه |  2019-05-03 08:25:04 المحامي زكي كمال:الحكومة القادمة ستضم كل الضفة الغربية او معظمها وستبادر لسن قوانين قد تحرم المواطنين العرب حق التصويت |  2019-05-03 08:24:05 كوشنر: خطة السلام ستكرّس القدس عاصمة لـ"إسرائيل" |  2019-05-03 06:09:10 الطقس - يكون الجو غائما جزئيا وربيعيا لطيفا |  2019-05-03 06:06:39 نصر الله: الألوية الإسرائيلية التي ستتجرأ على الدخول إلى جنوب لبنان سيتم تدميرها أمام شاشات التلفزة العربية والعالمية |  2019-05-02 22:07:45 يافة الناصرة:تزيين محيط مسجد الرحمة ابتهاجًا لإستقبال شهر رمضان المبارك‎ |  2019-05-02 22:04:33 كفر مندا: رئيس المجلس يتفقد سير العمل في المدرسة الاعدادية الجديدة‎ |  2019-05-02 22:56:39 اصابة شابة اثر سقوطها عن علو في كفركنا |  2019-05-02 22:51:12 اصابات خطيرة باطلاق نار في مدينة الرملة |  2019-05-02 22:47:12 وفاة الشاب معتز منديه صفي من شفاعمرو |  2019-05-02 20:00:15 كلهم تعهدوا |  2019-05-02 18:15:40 تدخين الأب أخطر على "قلب الجنين" مما نتصور |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الجنجل أساس لمادة تقضي على خلايا سرطان الكبد والأمعاء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




 اكتشف علماء أن نبات الجنجل يحوي مادة تدمر خلايا سرطان الكبد والأمعاء، في اكتشاف واعد لعلاج هذين النوعين من السرطان.


ودرس العلماء منذ فترة مادة "Xanthohumol" الموجودة في الجنجل "حشيشة الدينار".


وتمكن علماء جامعة ولاية أوريغون من اشتقاق مادتين من المكون الرئيس للجنجل: ديهيدروكسانتوهومول ورباعي هيدروكسانتوهومول (DXN وTXN)، بحسب مجلة "International Journal of Molecular Sciences".


كما بينت نتائج الاختبارات أن تناول هاتين المادتين عن طريق الفم، يساعد على تراكمهما في الكبد والأمعاء دون أن تنقسما بسرعة دون أن يستفيد الجسم منهما. ويشير الباحثون إلى أن هذا يبطئ نمو الخلايا ويقضي على نوعين من البنى السرطانية في الكبد والقولون.




كلمات متعلقة

الجنجل, أساس, لمادة, تقضي, على, خلايا, سرطان, الكبد, والأمعاء,

تابعونــا

بطرق مبتكرة.. كيف تستغل بقايا الطعام؟ بطرق مبتكرة.. كيف تستغل بقايا الطعام؟ 2019-05-03 | 08:34:50

يسارع كثير من الناس إلى التخلص من بقايا الطعام بمجرد أن ينتهوا من تناول وجباتهم،...

تدخين الأب أخطر على "قلب الجنين" مما نتصور تدخين الأب أخطر على "قلب الجنين" مما نتصور 2019-05-02 | 18:15:40

خلصت دراسة جديدة إلى أن تدخين الآباء وليس الأمهات فحسب قد يزيد نسبة تعرض الأجنة...

تناول الشوكولاتة الداكنة يوميا.. ماذا يفعل بالعقل؟ تناول الشوكولاتة الداكنة يوميا.. ماذا يفعل بالعقل؟ 2019-05-02 | 14:45:29

الآن، وبعد الدراسة الأخيرة حولها، لم يعد على محبي الشوكولاتة أن يشعروا بتأنيب...

6 أفكار بسيطة لإفطار صحي يمنحك النشاط طوال اليوم 6 أفكار بسيطة لإفطار صحي يمنحك النشاط طوال اليوم 2019-05-02 | 11:30:08

يبحث كثير من الناس في هذه الأيام عن تناول وجبات خفيفة، لا سيما في وجبة الفطور، وإن...

الليمون.. فوائد ومحاذير الليمون.. فوائد ومحاذير 2019-05-02 | 10:20:20

يُغيّر الليمون مذاق كثير من الأطباق والسلطات والمشروبات، كما يُعد مصدرا لفيتامين...

لقاح مضاد لسرطان الأمعاء يجتاز الاختبارات الأولى بنجاح لقاح مضاد لسرطان الأمعاء يجتاز الاختبارات الأولى بنجاح 2019-05-02 | 08:30:13

نجحت في الولايات المتحدة مرحلة الاختبارات الأولى على البشر للقاح يحفز الجهاز...

علاقة غير متوقعة بين الرضاعة الطبيعية والبدانة علاقة غير متوقعة بين الرضاعة الطبيعية والبدانة 2019-05-01 | 21:24:09

أظهرت دراسة حديثة أجرتها منظمة الصحة العالمية أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة...

مواد غذائية تحوي مركبا يزيد من خطر الموت المبكر مواد غذائية تحوي مركبا يزيد من خطر الموت المبكر 2019-05-01 | 15:50:38

أعلن خبراء التغذية من جامعة أوبسال في السويد، أن الإفراط في تناول الأسماك الدهنية...

أسباب غير متوقعة وراء الشعور المستمر بالتعب طوال النهار أسباب غير متوقعة وراء الشعور المستمر بالتعب طوال النهار 2019-05-01 | 13:48:08

عندما تشعر بالإرهاق، فإن النصيحة الأولى التي يقدمها لك الجميع هي دائما الذهاب...

علاج جديد لمرض ألزهايمر بالصوت والضوء! علاج جديد لمرض ألزهايمر بالصوت والضوء! 2019-05-01 | 12:30:46

وجد علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة مقاربة جديدة لعلاج...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بيرم كيال باريس فرنسا بخير عائلته تفجيرات لاعب برايتون مصرع شاب فارس خطيب دير حنا سائق دراجة نارية اصابة خطيرة سائق دراجة نارية شارع عرابة وادي سلامة اسعاف شرطة سير طائرة حرق سيارة في كفر مندا بلدة قرية اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة تحقيق مجهول عامل اصابة ام الفحم سقط سقوط الفحماوية اخصائية اجتماعية قسم الرفاه بلدية ام الفحم خديجة محاجنة غزالة مدينة ام الفحم مشتبهون اعتقال شبان مصرع شخصين حادث طرق هدية الخضر جبارين حلوان جمعة محاميد مروع على مفرق مجيدو اصابة خطيرة 3 اصابات زلفة قرية كنيسة التجلي سرقة اقتحام تدنيس بيت القربان جبل الطور مجهولون تحقيق استنكار شابة من قرية جت اعتداء سائق يهودي ضرب ارهابية تسرب مادة سامة بناية مبنى جلوبوس في لواء الجنوب منطقة اخلاء المبنى طواقم اطفاء انقاذ تظاهرة مبنى الكنيست امام معلمو السياقة عرب ويهود اضراب ممتحني السياقة القدس غرق 4 اشخاص اصابة احدهم حرجة شاطئ الطلاب مدينة اسعاف خفر السواحل مصرع شاب حادث طرق مدخل مدينة طمرة اصابتان متوسطتان الثانوية الشاملة ام الفحم تحتفي تحتفل تخريج طلابها الفوج الجديد اشتباه مطار حيفا احد المسافرين اخلاء التفافي الناصرة 3 اصابات كاقم مرام ميديكال الطبي . حادث طرق سيارات خصوصية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com