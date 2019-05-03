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فقد قلب الدفاع الفرنسي، كليمان لانغليه، جزءا من أسنانه خلال فوز فريقه برشلونة...
لم تمر سوى أيام قليلة على تسجيل كريستيانو رونالدو الهدف رقم الـ600 في مسيرته، حتى...
التقطت عدسات المصورين صورا تظهر ردود فعل النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف...
رسمت الإصابة، خط النهاية لمسيرة الويلزي آرون رامزي مع فريقه أرسنال الإنجليزي في...
قد يكون المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك قادرا على إيقاف العديد من مهاجمي الدوري...
أكرم برشلونة ضيفه ليفربول الإنجليزي، وفاز عليه بنتيجة (3-0)، اليوم الأربعاء، في...
تعرض الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو، لأزمة قلبية مفاجئة، اليوم...
أكد مدافع ليفربول الإنجليزي، الهولندي فيرجيل فان دايك، أن فريقه يمتلك كل العناصر...
شدد مدير وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، جيم برايدنستاين، على ضرورة أخذ مخاطر...
تحدث النجم الغاني كيفن بواتينغ عن تفاصيل انتقاله إلى نادي برشلونة خلال فترة...