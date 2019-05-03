تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-03 11:31:39 مصطفى البرغوثي: صفقة القرن هدفها ابقاء الإحتلال و شرعنة نظام "الأبرتهايد" |  2019-05-03 11:29:45 غزة على موعد مع جمعة "الجولان عربية سورية" |  2019-05-03 09:22:58 حرق سيارة الشاب الصيدلاني وسيم شريف عواوده امام بيته في كفركنا واضرار جسيمة دون اصابات |  2019-05-03 08:31:21 بسبب صلاح.. مدافع برشلونة فقد جزءا من أسنانه |  2019-05-03 08:25:04 المحامي زكي كمال:الحكومة القادمة ستضم كل الضفة الغربية او معظمها وستبادر لسن قوانين قد تحرم المواطنين العرب حق التصويت |  2019-05-03 08:24:05 كوشنر: خطة السلام ستكرّس القدس عاصمة لـ"إسرائيل" |  2019-05-03 06:09:10 الطقس - يكون الجو غائما جزئيا وربيعيا لطيفا |  2019-05-03 06:06:39 نصر الله: الألوية الإسرائيلية التي ستتجرأ على الدخول إلى جنوب لبنان سيتم تدميرها أمام شاشات التلفزة العربية والعالمية |  2019-05-02 22:07:45 يافة الناصرة:تزيين محيط مسجد الرحمة ابتهاجًا لإستقبال شهر رمضان المبارك‎ |  2019-05-02 22:04:33 كفر مندا: رئيس المجلس يتفقد سير العمل في المدرسة الاعدادية الجديدة‎ |  2019-05-02 22:56:39 اصابة شابة اثر سقوطها عن علو في كفركنا |  2019-05-02 22:51:12 اصابات خطيرة باطلاق نار في مدينة الرملة |  2019-05-02 22:47:12 وفاة الشاب معتز منديه صفي من شفاعمرو |  2019-05-02 20:00:15 كلهم تعهدوا |  2019-05-02 18:15:40 تدخين الأب أخطر على "قلب الجنين" مما نتصور |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصطفى البرغوثي: صفقة القرن هدفها ابقاء الإحتلال و شرعنة نظام "الأبرتهايد"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن تصريحات كوشنر وغرينبلات حول ما يسمونه" صفقة القرن" تؤكد انها ليست سوى تنفيذ لافكار نتنياهو التي طرحها في كتابه "مكان تحت الشمس" قبل خمس وعشرين عاما، وهدفها قتل فكرة الدولة الفلسطينية، وتكريس ضم وتهويد الضفة الغربية بحجة "الأمن" الكاذبة.



وأكد البرغوثي ان الصفقة ليست مشروعا لحل او تسوية بل غطاءً لتشريع بقاء الاحتلال وتكريس نظام "الابرتهايد" العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولة فرض التطبيع مع هذا الواقع على المحيط العربي والاقليمي.


وأكد البرغوثي ان اهم وسيلة لافشال خطة نتنياهو المذكورة هي الاسراع في توحيد الصف الوطني الفلسطيني لمواجهتها.
مصطفى البرغوثي: صفقة القرن هدفها ابقاء الإحتلال و شرعنة نظام "الأبرتهايد"




كلمات متعلقة

مصطفى, البرغوثي:, صفقة, القرن, هدفها, ابقاء, الإحتلال, و, شرعنة, نظام, "الأبرتهايد",

تابعونــا

غزة على موعد مع جمعة "الجولان عربية سورية" غزة على موعد مع جمعة "الجولان عربية سورية" 2019-05-03 | 11:29:45

يستعد المواطنون في قطاع غزة للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار في...

حرق سيارة الشاب الصيدلاني وسيم شريف عواوده امام بيته في كفركنا واضرار جسيمة دون اصابات حرق سيارة الشاب الصيدلاني وسيم شريف عواوده امام بيته في كفركنا واضرار جسيمة دون اصابات 2019-05-03 | 09:22:58

اقدم مجهولون فجر اليوم الجمعة على إضرام النيران بسيارة الصيدلاني وسيم شريف...

الطقس - يكون الجو غائما جزئيا وربيعيا لطيفا الطقس - يكون الجو غائما جزئيا وربيعيا لطيفا 2019-05-03 | 06:09:10

اليوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا وربيعيا لطيفا في ساعات النهار بارداً نسبياً...

يافة الناصرة:تزيين محيط مسجد الرحمة ابتهاجًا لإستقبال شهر رمضان المبارك‎ يافة الناصرة:تزيين محيط مسجد الرحمة ابتهاجًا لإستقبال شهر رمضان المبارك‎ 2019-05-02 | 22:07:45

شهر رمضان له قيمة كبيرة في قلوب ونفوس المسلمين، وكعادتهم في كل عام يقوم الشباب...

كفر مندا: رئيس المجلس يتفقد سير العمل في المدرسة الاعدادية الجديدة‎ كفر مندا: رئيس المجلس يتفقد سير العمل في المدرسة الاعدادية الجديدة‎ 2019-05-02 | 22:04:33

قام رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم برفقة مهندس المجلس عادل قدح، بزيارة تفقدية...

اصابة شابة اثر سقوطها عن علو في كفركنا اصابة شابة اثر سقوطها عن علو في كفركنا 2019-05-02 | 22:56:39

نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شابة تبلغ من العمر 18 عاماً الى...

اصابات خطيرة باطلاق نار في مدينة الرملة اصابات خطيرة باطلاق نار في مدينة الرملة 2019-05-02 | 22:51:12

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شابين اصيبا بحادث اطلاق نار في حي جان...

وفاة الشاب معتز منديه صفي من شفاعمرو وفاة الشاب معتز منديه صفي من شفاعمرو 2019-05-02 | 22:47:12

توفي في مدينة شفاعمرو مساء اليوم الخميس الشاب معتز يوسف منديه-صفي , حيث وقع الخبر...

الشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة بالعثور على مشتبه بإقتحام محل تجاري سرقة وتزوير الشيكات الشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة بالعثور على مشتبه بإقتحام محل تجاري سرقة وتزوير الشيكات 2019-05-02 | 18:12:48

جاء في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:"شرطة إسرائيل...

كوفاتش: كلماتي تعجز عن وصف ميسي كوفاتش: كلماتي تعجز عن وصف ميسي 2019-05-02 | 18:09:42

انهال نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ الألماني، بالمديح على الأرجنتيني ليونيل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الطيبي تاريخ الكنيست انزال وزير عن المنصة ممتلكات قرية كفر مندا عامة اضرار استنكار مجهولون مجلس محلي هدم بيوت بير هداج النقب جرافات الداخلية حملة اقتلاع عرب خيام تشريد عائلات 7 بيوتمحمد المختار ركوب امواج التزلج الدولية اول عربي من البلاد جسر الزرقاء وفاة طفلة 3 سنوات كفر منا ارتفاع مفاجئ في حرارة جسمها عدسة الصنارة أجواء الحج الحجاج الحرم المكي الشريف مكة المكرمة الحاج محمد عواد طمرة للجنة الشعبية اضراب مدارس شامل محلات تجارية انجاح بلاغ كاذب طعن صفد كلية طلاب السكن الطلابي الشرطة استنفار اسعاف بث مباشر : مانشستر يونايتد و إيفرتوناصابة خطيرة عامل سقط ارتفاع شاهق مصعد ورشة بناء طيرة الكرمل المسجد الاقصى المبارك يستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم المبارك سخنين تلاقي بيتار القدس السبت ستاد الدوحة مباراة ابنءا فريق بدون جمهور بيتارالتوقيت الشتوي بدء العمل بموجب الساعة ترجيع اعادة عقارب ساعة واحدة دوابشة دوما ارهاب يهودي اعتداء حرق سيارات اطارات ثقب قرية لائحة اطلاق نار شبلي قرية مستشفى اصابة متوسطة علاج مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com