قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن تصريحات كوشنر وغرينبلات حول ما يسمونه" صفقة القرن" تؤكد انها ليست سوى تنفيذ لافكار نتنياهو التي طرحها في كتابه "مكان تحت الشمس" قبل خمس وعشرين عاما، وهدفها قتل فكرة الدولة الفلسطينية، وتكريس ضم وتهويد الضفة الغربية بحجة "الأمن" الكاذبة.

وأكد البرغوثي ان الصفقة ليست مشروعا لحل او تسوية بل غطاءً لتشريع بقاء الاحتلال وتكريس نظام "الابرتهايد" العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولة فرض التطبيع مع هذا الواقع على المحيط العربي والاقليمي.وأكد البرغوثي ان اهم وسيلة لافشال خطة نتنياهو المذكورة هي الاسراع في توحيد الصف الوطني الفلسطيني لمواجهتها.