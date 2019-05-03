يستعد المواطنون في قطاع غزة للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة الـ57 بعنوان جمعة "الجولان عربية سورية"، تحديًا للقرار الأمريكي، وتأكيد على "وحدة المصير والهدف في تحرير الأرض وكنس الاحتلال".

وقالت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة: "نؤكد مواصلة مسيرات العودة وتمسكنا بها كأداة نضالية، وتمسكنا بثوابتنا وحقوقنا المشروعة وعلى رأسها حق العودة الذي لا تنازل عنه".وأكدت الهيئة في بيان أن القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بسيادة الاحتلال على الجولان السوري المحتل يأتي في إطار العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الأمة العربية ومقدراتها وسيادة أراضيها وحرية شعوبها واستكمالا "للمشروع الصهيوني البغيض".وبينت أن "الهجمة الصهيوأمريكية تشتد على الأرض العربية فيما تهدف كل السياسات الأمريكية التي تقوم على أساس قانون القوة والبلطجة للسطو على مقدرات الأمة العربية والإسلامية".ودعت الهيئة جماهير الشعب الفلسطيني إلى "أوسع مشاركة" في فعاليات اليوم التي ستقام في مخيمات العودة قرب السياج الفاصل شرقي القطاع.