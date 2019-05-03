تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-03 09:22:58 حرق سيارة الشاب الصيدلاني وسيم شريف عواوده امام بيته في كفركنا واضرار جسيمة دون اصابات |  2019-05-03 08:31:21 بسبب صلاح.. مدافع برشلونة فقد جزءا من أسنانه |  2019-05-03 08:25:04 المحامي زكي كمال:الحكومة القادمة ستضم كل الضفة الغربية او معظمها وستبادر لسن قوانين قد تحرم المواطنين العرب حق التصويت |  2019-05-03 08:24:05 كوشنر: خطة السلام ستكرّس القدس عاصمة لـ"إسرائيل" |  2019-05-03 06:09:10 الطقس - يكون الجو غائما جزئيا وربيعيا لطيفا |  2019-05-03 06:06:39 نصر الله: الألوية الإسرائيلية التي ستتجرأ على الدخول إلى جنوب لبنان سيتم تدميرها أمام شاشات التلفزة العربية والعالمية |  2019-05-02 22:07:45 يافة الناصرة:تزيين محيط مسجد الرحمة ابتهاجًا لإستقبال شهر رمضان المبارك‎ |  2019-05-02 22:04:33 كفر مندا: رئيس المجلس يتفقد سير العمل في المدرسة الاعدادية الجديدة‎ |  2019-05-02 22:56:39 اصابة شابة اثر سقوطها عن علو في كفركنا |  2019-05-02 22:51:12 اصابات خطيرة باطلاق نار في مدينة الرملة |  2019-05-02 22:47:12 وفاة الشاب معتز منديه صفي من شفاعمرو |  2019-05-02 20:00:15 كلهم تعهدوا |  2019-05-02 18:15:40 تدخين الأب أخطر على "قلب الجنين" مما نتصور |  2019-05-02 18:12:48 الشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة بالعثور على مشتبه بإقتحام محل تجاري سرقة وتزوير الشيكات |  2019-05-02 18:09:42 كوفاتش: كلماتي تعجز عن وصف ميسي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حرق سيارة الشاب الصيدلاني وسيم شريف عواوده امام بيته في كفركنا واضرار جسيمة دون اصابات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اقدم مجهولون فجر اليوم الجمعة على إضرام النيران بسيارة الصيدلاني وسيم شريف عواوده امام بيته .


الحادث تسبب باضرار جسيمة للسيارة دون اصابات تذكر .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




كلمات متعلقة

حرق, سيارة, الشاب, الصيدلاني, وسيم, شريف, عواوده, امام, بيته, في, كفركنا, واضرار, جسيمة, دون, اصابات,

تابعونــا

الطقس - يكون الجو غائما جزئيا وربيعيا لطيفا الطقس - يكون الجو غائما جزئيا وربيعيا لطيفا 2019-05-03 | 06:09:10

اليوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا وربيعيا لطيفا في ساعات النهار بارداً نسبياً...

يافة الناصرة:تزيين محيط مسجد الرحمة ابتهاجًا لإستقبال شهر رمضان المبارك‎ يافة الناصرة:تزيين محيط مسجد الرحمة ابتهاجًا لإستقبال شهر رمضان المبارك‎ 2019-05-02 | 22:07:45

شهر رمضان له قيمة كبيرة في قلوب ونفوس المسلمين، وكعادتهم في كل عام يقوم الشباب...

كفر مندا: رئيس المجلس يتفقد سير العمل في المدرسة الاعدادية الجديدة‎ كفر مندا: رئيس المجلس يتفقد سير العمل في المدرسة الاعدادية الجديدة‎ 2019-05-02 | 22:04:33

قام رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم برفقة مهندس المجلس عادل قدح، بزيارة تفقدية...

اصابة شابة اثر سقوطها عن علو في كفركنا اصابة شابة اثر سقوطها عن علو في كفركنا 2019-05-02 | 22:56:39

نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شابة تبلغ من العمر 18 عاماً الى...

اصابات خطيرة باطلاق نار في مدينة الرملة اصابات خطيرة باطلاق نار في مدينة الرملة 2019-05-02 | 22:51:12

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شابين اصيبا بحادث اطلاق نار في حي جان...

وفاة الشاب معتز منديه صفي من شفاعمرو وفاة الشاب معتز منديه صفي من شفاعمرو 2019-05-02 | 22:47:12

توفي في مدينة شفاعمرو مساء اليوم الخميس الشاب معتز يوسف منديه-صفي , حيث وقع الخبر...

الشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة بالعثور على مشتبه بإقتحام محل تجاري سرقة وتزوير الشيكات الشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة بالعثور على مشتبه بإقتحام محل تجاري سرقة وتزوير الشيكات 2019-05-02 | 18:12:48

جاء في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:"شرطة إسرائيل...

كوفاتش: كلماتي تعجز عن وصف ميسي كوفاتش: كلماتي تعجز عن وصف ميسي 2019-05-02 | 18:09:42

انهال نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ الألماني، بالمديح على الأرجنتيني ليونيل...

أكثر من 400 طالب شاركوا لمدة شهر في مشروع "قرة العيون" للالتزام بصلاة العشاء في مساجد سخنين أكثر من 400 طالب شاركوا لمدة شهر في مشروع "قرة العيون" للالتزام بصلاة العشاء في مساجد سخنين 2019-05-02 | 18:04:04

اختتم هذا الأسبوع مشروع "قرة العيون" الذي بادرت إليه لجنة الدعوة في الحركة...

سيارة الأمنيات التابعة للشرطة تحقق حلم الطفلين جوزيف خشيبون من كفركنا ومحمد ابو جبل من طرعان سيارة الأمنيات التابعة للشرطة تحقق حلم الطفلين جوزيف خشيبون من كفركنا ومحمد ابو جبل من طرعان 2019-05-02 | 17:57:49

كجزء من نشاط مركز شرطة كفركنا، لتعزيز ثقة الجمهور، وصلت صباح اليوم، سيارة تحقيق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شعب حادث طرق انقلاب سيارة ذاتي اصابة سائق طفيفة مستشفى نهاريا الزهراوي الطاقم الطبي كفر مندا اغلاق امر شرطة شغل فلسطينيين بدون تصاريح عمل اطلاق نار اصابة خطيرة حيفا مدينة شرطة اسعاف مستشفى رمبام علاء ابو صالح مصطفى ابو رحال شباب الخليل المدافع اتحاد ابناء سخنين أبو سنان تمديد اعتقال القاصر مشتبه طعن شرطي حرس حدود نهاريا فسوطة 3 اصابات طفيفة حادث طرق مفرق الكراجات الناصرة تأمين وطني مرام الطبي الرامة اضاءة شجرة الميلاد الطائفة الارثوذوكسية عيد الميلاد اطلاق نار مواطن الطيبة اصابة مدينة مجهولون مستشفى الشرطة تحققفصل طالب جامعة فلسطينية حضن خطيبته داخل الجامعة الناصرة شجرة ميلاد اضاءة حفل سوق الميلاد تستعد استعدادات مصرهع الشاب حسين ابو رعد ام الفحم اطلاق نار حفل قران سهرة حناء قاعة شركة الطيران العال الزام محكمة تعويض مسافرين عربيين 15 الف شيكل تفتيش امني نورا وصايا وفاة الرملة حادث طرق مروع قرب رام الله مدينة الشابة الاقصى القدس حصار البلدة القديمة الشرطة رضا محمد عثامنة شجار بين مجموعتي شبان كفر قرع اعتقال مشتبهين جريمة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com