حرق, سيارة, الشاب, الصيدلاني, وسيم, شريف, عواوده, امام, بيته, في, كفركنا, واضرار, جسيمة, دون, اصابات,

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الحادث تسبب باضرار جسيمة للسيارة دون اصابات تذكر .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

اقدم مجهولون فجر اليوم الجمعة على إضرام النيران بسيارة الصيدلاني وسيم شريف عواوده امام بيته .

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