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اخر الاخبار
2019-05-03 09:22:58
حرق سيارة الشاب الصيدلاني وسيم شريف عواوده امام بيته في كفركنا واضرار جسيمة دون اصابات
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2019-05-03 08:31:21
بسبب صلاح.. مدافع برشلونة فقد جزءا من أسنانه
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2019-05-03 08:25:04
المحامي زكي كمال:الحكومة القادمة ستضم كل الضفة الغربية او معظمها وستبادر لسن قوانين قد تحرم المواطنين العرب حق التصويت
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2019-05-03 08:24:05
كوشنر: خطة السلام ستكرّس القدس عاصمة لـ"إسرائيل"
|
2019-05-03 06:09:10
الطقس - يكون الجو غائما جزئيا وربيعيا لطيفا
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2019-05-03 06:06:39
نصر الله: الألوية الإسرائيلية التي ستتجرأ على الدخول إلى جنوب لبنان سيتم تدميرها أمام شاشات التلفزة العربية والعالمية
|
2019-05-02 22:07:45
يافة الناصرة:تزيين محيط مسجد الرحمة ابتهاجًا لإستقبال شهر رمضان المبارك
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2019-05-02 22:04:33
كفر مندا: رئيس المجلس يتفقد سير العمل في المدرسة الاعدادية الجديدة
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2019-05-02 22:56:39
اصابة شابة اثر سقوطها عن علو في كفركنا
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2019-05-02 22:51:12
اصابات خطيرة باطلاق نار في مدينة الرملة
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2019-05-02 22:47:12
وفاة الشاب معتز منديه صفي من شفاعمرو
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2019-05-02 20:00:15
كلهم تعهدوا
|
2019-05-02 18:15:40
تدخين الأب أخطر على "قلب الجنين" مما نتصور
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2019-05-02 18:12:48
الشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة بالعثور على مشتبه بإقتحام محل تجاري سرقة وتزوير الشيكات
|
2019-05-02 18:09:42
كوفاتش: كلماتي تعجز عن وصف ميسي
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رونالدو.. فرخ البط عوام! (فيديو)
2019-05-03 09:01:48
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رونالدو.. فرخ البط عوام! (فيديو)
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