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معلم صيني يأمر تلميذته بتحطيم هاتفها بالمطرقة!



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معلم صيني يأمر تلميذته بتحطيم هاتفها بالمطرقة!




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