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معلم صيني يأمر تلميذته بتحطيم هاتفها بالمطرقة!
2019-05-03 08:58:54
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معلم صيني يأمر تلميذته بتحطيم هاتفها بالمطرقة!
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