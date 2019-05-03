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2019-05-03 08:24:05
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2019-05-03 06:09:10
الطقس - يكون الجو غائما جزئيا وربيعيا لطيفا
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2019-05-03 06:06:39
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2019-05-02 22:07:45
يافة الناصرة:تزيين محيط مسجد الرحمة ابتهاجًا لإستقبال شهر رمضان المبارك
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2019-05-02 22:04:33
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وفاة الشاب معتز منديه صفي من شفاعمرو
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كلهم تعهدوا
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2019-05-02 18:15:40
تدخين الأب أخطر على "قلب الجنين" مما نتصور
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2019-05-02 18:12:48
الشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة بالعثور على مشتبه بإقتحام محل تجاري سرقة وتزوير الشيكات
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2019-05-02 18:09:42
كوفاتش: كلماتي تعجز عن وصف ميسي
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موقف نادر لطائر نورس في لندن
2019-05-03 08:58:07
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موقف نادر لطائر نورس في لندن
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