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كيف عقب “رامز جلال” على برنامجه “رامز في الشلال”!؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستمر الممثل رامز جلال في تقديم برامج المقالب التي اشتهر بها منذ سنوات، ليطل على جمهوره هذا العامفي رمضان 2019 بشكل جديد.




يروج رامز لبرنامجه “رامز في الشلال” من خلال نشره للصور الدعائية للبرنامج عبر حسابه على Instagram.

 
عقب رامز على أحدث صورة نشرها داعيا الله بالستر وأن يكمل البرنامج على خير ويحقق النجاح.


تعتمد فكرة البرنامج الجديد على إيهام ضيف الحلقة ضحية المقلب بأنه يغرق على متن قارب في إحدى الجزر بأندونيسيا، ومعه شخص من فريق البرنامج، ويحاول الضحية السباحة إلى جزيرة قريبة لينجو بحياته، لكن بعد وصوله إلى الجزيرة يفاجئ بأن الجزيرة تغرق هي أيضا، ويحاول أن يمسك بأي شيء حوله، ووسط كل ذلك الرعب تظهر له غوريلا ليزداد الموقف إثارة.


الغوريلا في الحقيقة هي رامز جلال الذي يتنكر في ذلك الشكل بمساعدة خبراء متخصصين، ثم يكشف رامز في النهاية حقيقة الأمر.




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