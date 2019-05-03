مونتي.., ثعبان, الثلاث, عيون, الذي, أذهل, العالم, ثم, نفق,

عثر حراس غابات على ثعبان بثلاث عيون، في بلدة هامتي دو النائية، التابعة لولاية نورثرن تيريتوري شمالي أستراليا.

وأوضحت إدارة الأراضي الشمالية للمتنزهات والحياة البرية، في بيان لها، أن الثعبان كان صغيرا في السن، وقد تم العثور عليه على بعد نحو 40 كيلومترا جنوبي داروين، عاصمة الولاية.ونفق الثعبان الذي أطلق عليه اسم "مونتي بايثون"، بعد أسابيع قليلة من العثور عليه على طريق أرنهيم السريع، رغم سعي الإدارة جاهدة من أجل إطعامه والعناية به منذ اكتشافه.وجاءت شهرة الثعبان "مونتي"، الذي يبلغ طوله 40 سنتيمترا، من جمجمته المشوهة وعيونه الثلاثة، حيث توجد عين إضافية تخرج من منتصف رأسه.وحققت صورة الثعبان التي نشرتها الإدارة على "فيسبوك"، الخميس، انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تناقلتها صحف ومجلات علمية.وقالت الإدارة في بيان على "فيسبوك"، إن "الأشعة السينية لرأس الثعبان كشفت أنه لم يكن هناك رأسان منفصلان للثعبان نفسه، بل يبدو أنها جمجمة واحدة بتجويف عين إضافي".وأشارت الإدارة إلى أن العين الثالثة "أمر طبيعي، فالزواحف المشوهة شائعة نسبيا".