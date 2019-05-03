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بسبب صلاح.. مدافع برشلونة فقد جزءا من أسنانه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فقد قلب الدفاع الفرنسي، كليمان لانغليه، جزءا من أسنانه خلال فوز فريقه برشلونة الإسباني على ليفربول الإنجليزي 3-صفر، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.



وقال لانغليه مبتسما لقناة "أر أم سي" الفرنسية بعدما قطع برشلونة شوطا كبيرا نحو النهائي: "فقدت جزءا صغيرا من أسناني، لكن الأمر ليس خطيرا. أريد فقدان أجزاء إضافية (بحال تحقيق الفوز)".


وشرح لانغليه مواجهة هجوم ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني: "عرفنا أننا سنعاني، لديهم أقوى هجوم أوروبي. فريقهم يفرض الإيقاع، لكننا عرفنا كيف نبقى متضامنين".


وعن مواجهة صلاح، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي: "كانت أول 20 دقيقة معقدة (معه)، تعين علي التأقلم مع مسافة التدخل. لم يكن علي الاستلام في العمق، بل البقاء قريبا للتدخل".

وأردف لاعب إشبيلية الإسباني السابق: "أصبحت الأمور أسهل بعد ذلك من حيث تحليل مسافات التدخل، كي أحصل على الوقت، ومساعدة زملائي عندما يقوم بالالتفاف".


ويبحث برشلونة عن لقبه السادس في المسابقة والأول منذ 2015 بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم 5 مرات وصاحب هدفين في ثلاثية برشلونة في مرمى ليفربول.


تصوير - afp 




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