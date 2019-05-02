يافة, الناصرة:تزيين, محيط, مسجد, الرحمة, ابتهاجًا, لإستقبال, شهر, رمضان, المبارك‎,

شهر رمضان له قيمة كبيرة في قلوب ونفوس المسلمين، وكعادتهم في كل عام يقوم الشباب المسلم يافة الناصرة بتزيين محيط مسجد الرحمة في حي مراح الغزلان بالأضواء والحبال الملونة بشكل جميل ولافت ابتهاجًا لإستقبال شهر رمضان المبارك، مما يزدان المسجد بأبهى حلة ولتسود الأجواء والنفحات الرمضانية الإيمانية الروحانية. وفي حديث مع الشيخ فائق جمامعة أبو مصعب المشرف على العمل قال: "شهر رمضان له مذاقًا خاصًا عند المسلمين فهو يضفي هالة وحالة من النقاء الروحي والسمو بالنفس والتعلق والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام العطرة، وضمن الأنشطة المتعلقة بإستقبال شهر رمضان المبارك التي نقوم بها سنويًا، يقوم الشباب المسلم إيذانًا بقرب شهر رمضان الكريم بتزيين محيط مسجد الرحمة بالأضواء والحبال الملونة ولكي تأخذ أشكالًا جميلة معلقة في المئذنة بإنارة زاهية، كما ويقومون بتعليق اللافتات في شوارع البلدة ابتهاجًا لإستقبال الشهر الفضيل، فهذه المظاهر تحبب الأطفال بشهر رمضان المبارك الكريم وتضفي طابعًا مميزًا عليه". واختتم: "الزينة تنشر رونقًا رمضانيًا خاصًا إلا أنه يجب علينا أن نتزين بالإيمان بجانب تزيين بيوتنا بالأضواء والزينة، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم".