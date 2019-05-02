يافة, الناصرة:تزيين, محيط, مسجد, الرحمة, ابتهاجًا, لإستقبال, شهر, رمضان, المبارك‎,

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قام رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم برفقة مهندس المجلس عادل قدح، بزيارة تفقدية...
نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شابة تبلغ من العمر 18 عاماً الى...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شابين اصيبا بحادث اطلاق نار في حي جان...
توفي في مدينة شفاعمرو مساء اليوم الخميس الشاب معتز يوسف منديه-صفي , حيث وقع الخبر...
جاء في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:"شرطة إسرائيل...
انهال نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ الألماني، بالمديح على الأرجنتيني ليونيل...
اختتم هذا الأسبوع مشروع "قرة العيون" الذي بادرت إليه لجنة الدعوة في الحركة...
كجزء من نشاط مركز شرطة كفركنا، لتعزيز ثقة الجمهور، وصلت صباح اليوم، سيارة تحقيق...
الجامعية أفنان أمين بشير، 22 عاماً، إبنة مدينة سخنين طالبة علوم الحاسوب ( מדעי...
تستعد وزارة الصحة لمكافحة تفشي مرض الحصبة من جديد، وتناشد أطباء الألوية في...