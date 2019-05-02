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كفر مندا: رئيس المجلس يتفقد سير العمل في المدرسة الاعدادية الجديدة‎



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قام رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم برفقة مهندس المجلس عادل قدح، بزيارة تفقدية للإطلاع عن كثب على سير العمل في مشروع بناء المدرسة الإعدادية الجديدة شرقي القرية.  حيث يجري حاليًا العمل بالمراحل النهائية في مبنى المدرسة، الذي يتكون من 12 صف تعليمي، بالإضافة إلى عدة غرف أُخرى تخص الإدارة والمعلمين، مكتبة، مختبرات وغيرها من المرافق، كما بدأ المقاول المنفذ بتجهيز أرضية ملعب المدرسة وموقف السيارات.  رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم أكد أن المجلس المحلي يعمل بجميع هيئاته وطاقاته من أجل تجهيز المدرسة وإفتتاحها لإستقبال الطلاب في بداية السنة الدراسية القادمة 2020/2019، وأشار ان هذه المدرسة تتميَّز بمبنى عصري يتماشى مع متطلبات الحداثة، كما سيعمل المجلس المحلي على توفير أحدث التجهيزات والأُطر التعليمية الملائمة مما يساهم في خلق مناخ تعليمي مُحفز للطلاب والمعلمين معًا، مما ينعكس على رفع المستوى التحصيلي لدى الطلاب.  كما ذكر أن المجلس المحلي قد حصل مؤخرًا، على الموافقة النهائية لرصد ميزانيات بهدف بناء مدرسة ثانوية تكنولوجية ومجمع روضات شرقي مدرسة ابن سينا، وبناء بناية حديثة لمدرسة البطوف الابتدائية في منطقة المعاصر.






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