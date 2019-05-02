اصابة, شابة, اثر, سقوطها, عن, علو, في, كفركنا,

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نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شابة تبلغ من العمر 18 عاماً الى المستشفى بعد سقوطه عن علو في بلدة كفركنا ووصفت حالته بين الطفيفة والمتوسطة.

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