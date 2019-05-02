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اصابة شابة اثر سقوطها عن علو في كفركنا



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نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شابة تبلغ من العمر 18 عاماً الى المستشفى بعد سقوطه عن علو في بلدة كفركنا ووصفت حالته بين الطفيفة والمتوسطة.


الطواقم الطبية قدمت الاسعافات الميدانية للمصابة وتم نقلها موصوله باجهزة التنفس , الشرطة باشرت التحقيق .




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