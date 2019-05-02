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اصابات خطيرة باطلاق نار في مدينة الرملة



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شابين اصيبا بحادث اطلاق نار في حي جان حكال في مدينة الرملة , الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت شابين للمستشفى وصفت احداهما بالخطيرة والاخر بالمتوسطة .


الشرطة باشرت التحقيق .
اصابات خطيرة باطلاق نار في مدينة الرملة




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