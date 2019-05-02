اصابات, خطيرة, باطلاق, نار, في, مدينة, الرملة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شابين اصيبا بحادث اطلاق نار في حي جان حكال في مدينة الرملة , الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت شابين للمستشفى وصفت احداهما بالخطيرة والاخر بالمتوسطة .

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اصابة شابة اثر سقوطها عن علو في كفركنا 2019-05-02 | 22:56:39 نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شابة تبلغ من العمر 18 عاماً الى...

وفاة الشاب معتز منديه صفي من شفاعمرو 2019-05-02 | 22:47:12 توفي في مدينة شفاعمرو مساء اليوم الخميس الشاب معتز يوسف منديه-صفي , حيث وقع الخبر...

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كوفاتش: كلماتي تعجز عن وصف ميسي 2019-05-02 | 18:09:42 انهال نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ الألماني، بالمديح على الأرجنتيني ليونيل...

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غدا الجمعة: الشيخ الطوري بزيارة لأهله في العراقيب لـ48 ساعة 2019-05-02 | 13:17:50 سمحت مصلحة السجون الإسرائيلية، للأسير الشيخ صياح الطوري، شيخ قرية العراقيب،...