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وفاة الشاب معتز منديه صفي من شفاعمرو



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توفي في مدينة شفاعمرو مساء اليوم الخميس الشاب معتز يوسف منديه-صفي , حيث وقع الخبر كالصاعقة على اهالي المدينة عامة ومعارفه واقاربه بشكل خاص , حيث عرف المأسوف على شبابه باخلاقة الحسنه .
وفاة الشاب معتز منديه صفي من شفاعمرو




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