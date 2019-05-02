وفاة, الشاب, معتز, منديه, صفي, من, شفاعمرو,

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نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شابة تبلغ من العمر 18 عاماً الى...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شابين اصيبا بحادث اطلاق نار في حي جان...
جاء في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:"شرطة إسرائيل...
انهال نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ الألماني، بالمديح على الأرجنتيني ليونيل...
اختتم هذا الأسبوع مشروع "قرة العيون" الذي بادرت إليه لجنة الدعوة في الحركة...
كجزء من نشاط مركز شرطة كفركنا، لتعزيز ثقة الجمهور، وصلت صباح اليوم، سيارة تحقيق...
الجامعية أفنان أمين بشير، 22 عاماً، إبنة مدينة سخنين طالبة علوم الحاسوب ( מדעי...
تستعد وزارة الصحة لمكافحة تفشي مرض الحصبة من جديد، وتناشد أطباء الألوية في...
سمحت مصلحة السجون الإسرائيلية، للأسير الشيخ صياح الطوري، شيخ قرية العراقيب،...
عملت الشرطة في منطقة شفاعمرو اليوم الخميس على تفكيك قنبلة صوت عثر عليها صباح...