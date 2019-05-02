تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-02 20:00:15 كلهم تعهدوا |  2019-05-02 18:15:40 تدخين الأب أخطر على "قلب الجنين" مما نتصور |  2019-05-02 18:12:48 الشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة بالعثور على مشتبه بإقتحام محل تجاري سرقة وتزوير الشيكات |  2019-05-02 18:09:42 كوفاتش: كلماتي تعجز عن وصف ميسي |  2019-05-02 18:05:15 حماس: السنوار يغادر غزة متجها للقاهرة |  2019-05-02 18:04:04 أكثر من 400 طالب شاركوا لمدة شهر في مشروع "قرة العيون" للالتزام بصلاة العشاء في مساجد سخنين |  2019-05-02 17:57:49 سيارة الأمنيات التابعة للشرطة تحقق حلم الطفلين جوزيف خشيبون من كفركنا ومحمد ابو جبل من طرعان |  2019-05-02 15:10:30 الطالبة الجامعية أفنان بشير من سختين تشارك بمؤتمر جوجل السنوي في كاليفورنيا الامريكية |  2019-05-02 14:45:59 بعد تسجيلهما الهدف رقم الـ600.. مقارنة بين أرقام رونالدو وميسي |  2019-05-02 14:22:54 النيابة العامة التركية تحقق في مخالفات الانتخابات البلدية في اسطنبول |  2019-05-02 14:19:02 وزارة الصحة تطالب بإبعاد الأولاد الذين لم يتلقوا التطعيم اللازم ضد الحصبة عن المدرسة |  2019-05-02 13:17:50 غدا الجمعة: الشيخ الطوري بزيارة لأهله في العراقيب لـ48 ساعة |  2019-05-02 12:28:09 سريلانكا تلغي قداس الأحد في كنائسها خوفا من وقوع أعمال إرهابية جديدة |  2019-05-02 12:23:52 كيت تحصل على أعلى رتبة تمنحها الملكة إليزابيث شخصياً |  2019-05-02 12:22:41 مؤتمر دولي للمانحين أيلول المقبل لبحث الأزمة المالية للأونروا |

الرئيسية | كلمة فيدا مشعور



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كلهم تعهدوا



  |   فيدا مشعور   |   اضافة تعليق



لو لم تعاقِب الجماهير العربية الكتل العربية يوم الانتخابات لكانت ضيَّقَت المجال على تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو..

ولربما كانت الظروف ستتغير بالنسبة للعرب للأفضل..
ولكن يبدو أن ڤيروس الأقلية سيلاحق المجتمع العربي مهما تغيّرت الظروف خاصة بعد أن ضعف التمثيل العربي في الكنيست الذي أدى الى إقصاء العرب.. لقد تشتتنا وانقسمنا بسبب الخلل الذي ضرب بوحدة الفكر والعقائد في مجتمعنا.

الكنيست تحت سيطرة حكومة لا تسعى للسلام بتاتاً وتتجاهل مواطنيها العرب وتستبعد مواطنتهم منها. لم تعد هناك بلبلة بأن قوى اليمين العنصري تتخذ قرارات عنصرية ضد العرب.

في بداية خطابه في مقر الكنيست قال نتنياهو: أن الدولة لليهود ولغير اليهود! بما معناه ان الدولة لمن هو يهودي فقط.. بينما أكد رئيس الدولة ريڤلين على حق المواطنين العرب بالمساواة وعلى أهمية الديمقراطية. وشتان ما بين الخطابين. 

لقد أقسم أعضاء الكنيست يمين الولاء الدستوري وترجمته: أتعهد بأن أكون مخلصاً لدولة إسرائيل وأن أؤدي بإخلاص وأمانة مهامي في الكنيست.

التعهد بالنسبة لأعضاء الكنيست العرب تماماً مثله مثل تعهد أعضاء اليمين الذين يريدون نزع حقوق العرب.. 

التعهد هذا لا يجب أن يتأرجح هنا وهناك, اذ على النواب العرب, بعد أن تعهدوا بالقسم للدولة, أن يتعهدوا بالقسم للمواطن العربي وأن يلتزموا له بأن يلعبوا اللعبة السياسية لضمان "الديمقراطية" في ظل هذه الحكومة اليمينية.

وأن يتعهدوا بأن يحاربوا في سبيل برامج للمسكن وإجهاض "قانون كيمينتس" وقضايا مسطحات قرانا ومدننا, وحل مشاكل العنف خاصة ضد النساء وتشريع قوانين اجتماعية تخدم العرب. وان يبذلوا جهوداً لتحقيق العدل بين المواطنين وليس القهر والظلم حتى لا تلحق بالأقلية كارثة.نحن متفائلون بأن الأوان آن لأعضاء الكنيست العرب بالتعاون مع قوى السلام الأخرى في الكنيست من اليهود لتحقيق الشرعية لجميع مواطني الدولة والوقوف في وجه الواقع الخطير!فإما أن نكون أو أن لا نكون.*    *    *بدها شوية توضيح ...*  في الماضي كانت مناسبة أول أيار تقتصر على العمال واليوم أصبح جميع مواطني هذه الدولة عمالاً كادحين..مهما عدونا وهرولنا وتعبنا نبقى إما فوق معدل خط الفقر بقليل أو تحته بينما القليل يتربع على عرش المال...*    *    **  بعد مقتل الضحية نجلاء العموري لا مانع لدينا أبداً من سماع أخبار مقتل النساء كشيء عادي لأن الرجال هم الأكثر ذكاءً والأكثر قوة وبيدهم السلطة.. لأن النساء ملكية خاصة للرجال يفعلون بهن ما يشاؤون.. من انتن أيتها النساء؟ أنتن لا شيء... نحن معشر الرجال نقتُل من نشاء ونبقي من نشاء...!

ڤيدا مشعور

كلهم تعهدوا




كلمات متعلقة

كلهم, تعهدوا,

تابعونــا

الإنفلات العنصري.... الإنفلات العنصري.... 2019-04-24 | 20:00:17

لا شك أن التطرف والعنصرية يشكلان أكبر محنة يمر فيها البشر في هذه الأوقات, والأمر...

جسر السلام.. جسر يُداس عليه جسر السلام.. جسر يُداس عليه 2019-04-18 | 20:06:16

وتظل المشكلة الأولى والكبرى, بعد أن كلف رئيس الدولة مهمّة تشكيل الحكومة القادمة...

من 13 الى .. 10 والقادم أعظم من 13 الى .. 10 والقادم أعظم 2019-04-11 | 20:09:42

من 13 الى .. 10 والقادم أعظم كنت أعتقد, مثل الجميع, أنه عندما تم الإعلان عن تقديم...

لفتة نظر.. إطار يجمعنا.. لفتة نظر.. إطار يجمعنا.. 2019-04-04 | 20:11:17

نحن شعب له تجارب قاسية ومن الطبيعي وبعد 71 عاماَ من قيام الدولة ان يحتاج المواطن...

ذكرى البداية ذكرى البداية 2019-03-28 | 20:12:52

في يوم 6.3.1976 تقرر إعلان الإضراب العام دفاعاً عن الأراضي العربية وجاء هذا الإعلان...

تذكروا هذا الاسم جيداً: جاسيندا ارديرن تذكروا هذا الاسم جيداً: جاسيندا ارديرن 2019-03-21 | 20:10:01

رئيسة وزراء نيوزلندا, جاسيندا ارديرن, امرأة شابة وحضارية وناجحة وشجاعة وقيادية....

روتم سيلع المرأة القوية روتم سيلع المرأة القوية 2019-03-14 | 19:35:06

لقد شهدنا وسمعنا في الأيام الأخيرة وقبل موعد الانتخابات أحداثاًً وتصريحات كدنا...

ما زالت المرأة بين حكم وحاكم.. ما زالت المرأة بين حكم وحاكم.. 2019-03-07 | 19:38:26

عشية "عيد المرأة" في شهر آذار, شهر الحياة, ما زالت المرأة تعاني ليس فقط في مجتمعنا...

اليمين طريق الترانسفير اليمين طريق الترانسفير 2019-02-28 | 20:01:30

هناك أمور كثيرة تستوجب الطرح والتناول وهناك أمور أكثر تستوجب منا, كإعلاميين...

السياسة والزعامة.. وصراع الديوك السياسة والزعامة.. وصراع الديوك 2019-02-21 | 19:59:18

كان بودي أن أمتدح القوائم العربية ولكنها ما زالت تتنكر لمسؤوليتها عن إضاعة الصوت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شجرة الميلاد شفاعمرو احتفال اضاءة مدينة اهالي ساحة الدير الصحفي محمد القيق اعتقال اداري مستشفى العفولة اضراب طعام اسير اعتقال اداري وقفة احتجاجية تظاهرة شعارات عكا تظاهرة نصرة للمسجد الاقصى القدس ضبط مواد فاسدة كمية من كراتين البيض في مدينة رهط تفتيش حملة ابادتها عطا ابو مديغم شابين يافة الناصرة طعن عملية نيتهما اعتقال تمديد محكمة سكين مدخل ام الفحم مواجهات حرق اطارات الشارع الرئيسي الشرطة بيت جن شارع الرامة بين حادث انقلاب طرق شاحنة مستشفى شرطة اسعاف صفقة ادعاء القتل غير المتعمد عكا مدينة انهيار مبنى المحامي باسل فلاح قرية العراقيب النقب تشريد عائلات للمرة 97 جرافات سلطات اسرائيلية النقب الجنوبنشأت ملحم بحث مثلث احدى مدن تمشيط انتشار قوات كبيرة مقدسيان يهودي قتل خلال على شابة ملهى ليلي القدس البلدة القديمة وزير الاسكان زيارة تفدية ميدانية قرية عيلبون عضو الكنيست ايمن عودة القائمة المشتركةقسم مبنى الشؤون الاجتماعية بلدية ام الفحم رصاص وابل شرطة تحقيق اضرار دون اصابات سطو رجل اعمال طوبا زنغرية سرقة مال مستندات شيكات مجهولين شرطة تحقيق تسامح تعفو عائلة المرحوم المشتبه بقتل ابنهم محمود جبارين ام الفحم طعن
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com