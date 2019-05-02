كلهم, تعهدوا,

لو لم تعاقِب الجماهير العربية الكتل العربية يوم الانتخابات لكانت ضيَّقَت المجال على تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو..

ولربما كانت الظروف ستتغير بالنسبة للعرب للأفضل..ولكن يبدو أن ڤيروس الأقلية سيلاحق المجتمع العربي مهما تغيّرت الظروف خاصة بعد أن ضعف التمثيل العربي في الكنيست الذي أدى الى إقصاء العرب.. لقد تشتتنا وانقسمنا بسبب الخلل الذي ضرب بوحدة الفكر والعقائد في مجتمعنا.الكنيست تحت سيطرة حكومة لا تسعى للسلام بتاتاً وتتجاهل مواطنيها العرب وتستبعد مواطنتهم منها. لم تعد هناك بلبلة بأن قوى اليمين العنصري تتخذ قرارات عنصرية ضد العرب.في بداية خطابه في مقر الكنيست قال نتنياهو: أن الدولة لليهود ولغير اليهود! بما معناه ان الدولة لمن هو يهودي فقط.. بينما أكد رئيس الدولة ريڤلين على حق المواطنين العرب بالمساواة وعلى أهمية الديمقراطية. وشتان ما بين الخطابين.لقد أقسم أعضاء الكنيست يمين الولاء الدستوري وترجمته: أتعهد بأن أكون مخلصاً لدولة إسرائيل وأن أؤدي بإخلاص وأمانة مهامي في الكنيست.التعهد بالنسبة لأعضاء الكنيست العرب تماماً مثله مثل تعهد أعضاء اليمين الذين يريدون نزع حقوق العرب..التعهد هذا لا يجب أن يتأرجح هنا وهناك, اذ على النواب العرب, بعد أن تعهدوا بالقسم للدولة, أن يتعهدوا بالقسم للمواطن العربي وأن يلتزموا له بأن يلعبوا اللعبة السياسية لضمان "الديمقراطية" في ظل هذه الحكومة اليمينية.وأن يتعهدوا بأن يحاربوا في سبيل برامج للمسكن وإجهاض "قانون كيمينتس" وقضايا مسطحات قرانا ومدننا, وحل مشاكل العنف خاصة ضد النساء وتشريع قوانين اجتماعية تخدم العرب. وان يبذلوا جهوداً لتحقيق العدل بين المواطنين وليس القهر والظلم حتى لا تلحق بالأقلية كارثة.نحن متفائلون بأن الأوان آن لأعضاء الكنيست العرب بالتعاون مع قوى السلام الأخرى في الكنيست من اليهود لتحقيق الشرعية لجميع مواطني الدولة والوقوف في وجه الواقع الخطير!فإما أن نكون أو أن لا نكون.* * *بدها شوية توضيح ...* في الماضي كانت مناسبة أول أيار تقتصر على العمال واليوم أصبح جميع مواطني هذه الدولة عمالاً كادحين..مهما عدونا وهرولنا وتعبنا نبقى إما فوق معدل خط الفقر بقليل أو تحته بينما القليل يتربع على عرش المال...* * ** بعد مقتل الضحية نجلاء العموري لا مانع لدينا أبداً من سماع أخبار مقتل النساء كشيء عادي لأن الرجال هم الأكثر ذكاءً والأكثر قوة وبيدهم السلطة.. لأن النساء ملكية خاصة للرجال يفعلون بهن ما يشاؤون.. من انتن أيتها النساء؟ أنتن لا شيء... نحن معشر الرجال نقتُل من نشاء ونبقي من نشاء...!ڤيدا مشعور