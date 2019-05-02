تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-02 18:15:40 تدخين الأب أخطر على "قلب الجنين" مما نتصور |  2019-05-02 18:12:48 الشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة بالعثور على مشتبه بإقتحام محل تجاري سرقة وتزوير الشيكات |  2019-05-02 18:09:42 كوفاتش: كلماتي تعجز عن وصف ميسي |  2019-05-02 18:05:15 حماس: السنوار يغادر غزة متجها للقاهرة |  2019-05-02 18:04:04 أكثر من 400 طالب شاركوا لمدة شهر في مشروع "قرة العيون" للالتزام بصلاة العشاء في مساجد سخنين |  2019-05-02 17:57:49 سيارة الأمنيات التابعة للشرطة تحقق حلم الطفلين جوزيف خشيبون من كفركنا ومحمد ابو جبل من طرعان |  2019-05-02 15:10:30 الطالبة الجامعية أفنان بشير من سختين تشارك بمؤتمر جوجل السنوي في كاليفورنيا الامريكية |  2019-05-02 14:45:59 بعد تسجيلهما الهدف رقم الـ600.. مقارنة بين أرقام رونالدو وميسي |  2019-05-02 14:22:54 النيابة العامة التركية تحقق في مخالفات الانتخابات البلدية في اسطنبول |  2019-05-02 14:19:02 وزارة الصحة تطالب بإبعاد الأولاد الذين لم يتلقوا التطعيم اللازم ضد الحصبة عن المدرسة |  2019-05-02 13:17:50 غدا الجمعة: الشيخ الطوري بزيارة لأهله في العراقيب لـ48 ساعة |  2019-05-02 12:28:09 سريلانكا تلغي قداس الأحد في كنائسها خوفا من وقوع أعمال إرهابية جديدة |  2019-05-02 12:23:52 كيت تحصل على أعلى رتبة تمنحها الملكة إليزابيث شخصياً |  2019-05-02 12:22:41 مؤتمر دولي للمانحين أيلول المقبل لبحث الأزمة المالية للأونروا |  2019-05-02 12:12:12 فيديو وصورة - تفكيك قنبلة صوت عثر عليها على الرمال في حضانة اطفال بقرية الخوالد قرب شفاعمرو |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تدخين الأب أخطر على "قلب الجنين" مما نتصور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خلصت دراسة جديدة إلى أن تدخين الآباء وليس الأمهات فحسب قد يزيد نسبة تعرض الأجنة للإصابة بمشاكل في القلب.

وقال الطبيب جيابي كين من كلية الصحة العامة بجامعة سنترال ساوث في تشانغ شا بالصين، وهو أحد المشاركين في الدراسة "ينبغي للرجال الذين سيصبحون آباء أن يقلعوا عن التدخين.. الآباء مصدر كبير للتدخين السلبي بالنسبة للحوامل، بل يبدو أنهم أكثر ضرراً على الأجنة من النساء المدخنات أنفسهن".
ولطالما كان معروفاً أن تدخين النساء الحوامل يزيد خطر إصابة الأجنة في طور النمو بمشاكل صحية بما في ذلك الولادة المبكرة والوزن المنخفض عند الولادة والعيوب الخلقية. لكن خطر الإصابة بمشاكل في القلب على وجه الخصوص لم يكن واضحاً بالقدر ذاته وكذلك التأثير المحتمل لتدخين الآباء المنتظرين.
ولتقييم خطر إصابة الجنين بمشاكل في القلب بسبب تدخين أحد الوالدين، أعاد كين وزملاؤه تحليل بيانات من 125 دراسة سابقة شملت في المجمل قرابة 8.8 مليون أب وأم في جميع أنحاء العالم. وبحثت الدراسات في مسألة تدخين الأمهات الحوامل وتدخين الآباء أثناء فترة الحمل وتعرض الحوامل للتدخين السلبي.
ومن بين الأطفال الذين ولدوا لأباء وأمهات شملتهم الدراسات، كان نحو 137600 يعانون من مشاكل في القلب.
وخلص التحليل الجديد الذي نشر في الدورية الأوروبية للوقاية من أمراض القلب إلى أن تدخين الأبوين مرتبط بشكل كبير بخطر إصابة الأجنة بمشاكل في القلب وإن نسبة الخطر تزيد بواقع 25 في المئة عندما تدخن الأمهات أثناء الحمل.
وتزداد قوة هذه الصلة عندما يدخن الآباء. فمقارنة بالأجنة التي لا يدخن آباؤها وأمهاتها، كانت أجنة الآباء الذين يدخنون أثناء الحمل أكثر عرضة بنسبة 74 في المئة للإصابة بمشاكل في القلب عند الولادة بينما يتضاعف التأثير إلى أكثر من المثلين عند تعرض الأمهات للتدخين السلبي.
تدخين الأب أخطر على "قلب الجنين" مما نتصور




كلمات متعلقة

تدخين, الأب, أخطر, على, "قلب, الجنين", مما, نتصور,

تابعونــا

تناول الشوكولاتة الداكنة يوميا.. ماذا يفعل بالعقل؟ تناول الشوكولاتة الداكنة يوميا.. ماذا يفعل بالعقل؟ 2019-05-02 | 14:45:29

الآن، وبعد الدراسة الأخيرة حولها، لم يعد على محبي الشوكولاتة أن يشعروا بتأنيب...

6 أفكار بسيطة لإفطار صحي يمنحك النشاط طوال اليوم 6 أفكار بسيطة لإفطار صحي يمنحك النشاط طوال اليوم 2019-05-02 | 11:30:08

يبحث كثير من الناس في هذه الأيام عن تناول وجبات خفيفة، لا سيما في وجبة الفطور، وإن...

الليمون.. فوائد ومحاذير الليمون.. فوائد ومحاذير 2019-05-02 | 10:20:20

يُغيّر الليمون مذاق كثير من الأطباق والسلطات والمشروبات، كما يُعد مصدرا لفيتامين...

لقاح مضاد لسرطان الأمعاء يجتاز الاختبارات الأولى بنجاح لقاح مضاد لسرطان الأمعاء يجتاز الاختبارات الأولى بنجاح 2019-05-02 | 08:30:13

نجحت في الولايات المتحدة مرحلة الاختبارات الأولى على البشر للقاح يحفز الجهاز...

علاقة غير متوقعة بين الرضاعة الطبيعية والبدانة علاقة غير متوقعة بين الرضاعة الطبيعية والبدانة 2019-05-01 | 21:24:09

أظهرت دراسة حديثة أجرتها منظمة الصحة العالمية أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة...

مواد غذائية تحوي مركبا يزيد من خطر الموت المبكر مواد غذائية تحوي مركبا يزيد من خطر الموت المبكر 2019-05-01 | 15:50:38

أعلن خبراء التغذية من جامعة أوبسال في السويد، أن الإفراط في تناول الأسماك الدهنية...

أسباب غير متوقعة وراء الشعور المستمر بالتعب طوال النهار أسباب غير متوقعة وراء الشعور المستمر بالتعب طوال النهار 2019-05-01 | 13:48:08

عندما تشعر بالإرهاق، فإن النصيحة الأولى التي يقدمها لك الجميع هي دائما الذهاب...

علاج جديد لمرض ألزهايمر بالصوت والضوء! علاج جديد لمرض ألزهايمر بالصوت والضوء! 2019-05-01 | 12:30:46

وجد علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة مقاربة جديدة لعلاج...

دراسة تحذر من خطر كامن في لحية الرجل! دراسة تحذر من خطر كامن في لحية الرجل! 2019-05-01 | 11:40:13

كشفت دراسة جديدة أجرتها عيادة "Hirslanded" السويسرية أن لحى الرجال تحمل جراثيم أكثر من...

10 أطعمة "يجب نسيانها" إن كنت تعاني ارتفاع ضغط الدم 10 أطعمة "يجب نسيانها" إن كنت تعاني ارتفاع ضغط الدم 2019-05-01 | 10:20:54

يظن كثيرون أن ارتفاع ضغط الدم يمكن علاجه ببعض الأدوية، وربما ينسون أن النظام...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids دوابشة الطفل احمد يصل العاصمة مدريد اسبانيا لقاء رونالدو فريق دوما حرق عائلته الشيخ عزام الخطيب اوقاف القدس المسجد الاقصى الجمعة الرابعة صلاة احياء ليلة القدر شوهم ابراهيم سعد مصرع عامل طرعان سقط ارتفاع شاهق الطابق الثالث طرعان اغلاق الشارع الرئيسي حرق اطارات روبي ريفلين رئيس الدولة زيارة عمل لقاء مدراء شركات مشروع الحديقة الصناعية الناصرة مدينة مؤتمر صحفي غضب استنفار هدم بيت قلنسوة المثلث الجنوبي غير مرخص ابراهيم زبارقة الطيبةاطلاق نار يعمل جمع النفايات عامل شاحنة رجل عامل اصابة حرجة مدينة رهط اشرف عقيلة كفر كنا حادث طرق انفلاب سيارة نتسيرت عيليت شابة احتراق سيارة قرب مفرق كفر ياسيف دون اصابات ايهاب ابو لبن اللد مصرع مقتل اطلاق نار اصابة شاب اخر مستشفى شرطة التحقيق اطلاق نار اتهام فتى قاصر بلدة كفر كنا قتل عمد عنان حكروش ميزانيات تعليم 50 مليارد شاقل وزارة المعارف بينيت وزير لاول مرة رهف مفيد عبد الله التوجيهي اعلى علامة 99.7 علامة الفلسطينية الطالبة نصب كاشف معادن الشرطة مداخل البلدة القديمة القدس مظاهرة مركز امام شرطة ام الفحم ضد الجريمة القتل العنف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com