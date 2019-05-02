الشرطة, تناشد, الجمهور, بالمساعدة, بالعثور, على, مشتبه, بإقتحام, محل, تجاري, سرقة, وتزوير, الشيكات,

يُطلب من أي شخص يعرف أي معلومة عن مكان وجوده الاتصال بمركز الشرطة 100.
يُطلب من أي شخص يعرف أي معلومة عن مكان وجوده الاتصال بمركز الشرطة 100.
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