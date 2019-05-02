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الشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة بالعثور على مشتبه بإقتحام محل تجاري سرقة وتزوير الشيكات



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جاء في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:"شرطة إسرائيل تطلب مساعدة الجمهور في البحث عن مشتبه به بإقتحام محل تجاري في مدينة ريشون لتسيون وتزوير شيكات.

يُطلب من أي شخص يعرف أي معلومة عن مكان وجوده الاتصال بمركز الشرطة 100.

 

الشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة بالعثور على مشتبه بإقتحام محل تجاري سرقة وتزوير الشيكات




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