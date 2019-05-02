كوفاتش:, كلماتي, تعجز, عن, وصف, ميسي,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:"شرطة إسرائيل...
اختتم هذا الأسبوع مشروع "قرة العيون" الذي بادرت إليه لجنة الدعوة في الحركة...
كجزء من نشاط مركز شرطة كفركنا، لتعزيز ثقة الجمهور، وصلت صباح اليوم، سيارة تحقيق...
الجامعية أفنان أمين بشير، 22 عاماً، إبنة مدينة سخنين طالبة علوم الحاسوب ( מדעי...
تستعد وزارة الصحة لمكافحة تفشي مرض الحصبة من جديد، وتناشد أطباء الألوية في...
سمحت مصلحة السجون الإسرائيلية، للأسير الشيخ صياح الطوري، شيخ قرية العراقيب،...
عملت الشرطة في منطقة شفاعمرو اليوم الخميس على تفكيك قنبلة صوت عثر عليها صباح...
لا تزال حالة الطفلة فاطمة جمل (10 سنوات) من قلنسوة التي اصيبت قبل ايام بعيار ناري في...
مع اقتراب شهر رمضان المبارك يبدأ السؤال المعتاد "كم ساعة سنصوم"؟، أكثر أو أطول عدد...
دعت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، في بيان رسمي اليوم الخميس، إلى المشاركة...