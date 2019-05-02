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كوفاتش: كلماتي تعجز عن وصف ميسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انهال نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ الألماني، بالمديح على الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني.

ونجح ميسي في تسجيل هدفين ساهما في فوز فريقه على ليفربول الإنجليزي (3-0)، أمس الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وخلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، سُئل كوفاتش عن رأيه فيما فعله ميسي بالأمس، فأجاب: "هناك ميسي واحد فقط، فمهما قلت عنه ليس كافيًا".
وأضاف: "عندما كنت مدربًا للمنتخب الكرواتي كان يحصد صوتي دائمًا في سباق الكرة الذهبية، فمعه تعجز عن الكلام وتسعد بوجود لاعب مثله داخل أرض الملعب".
وقبل مواجهة هانوفر، السبت المقبل، في الجولة الـ32 من الدوري الألماني، أكد كوفاتش تواصل غياب حارسه الألماني مانويل نوير عن المباراة، بالإضافة للكولومبي خاميس رودريجيز.
وأكد المدرب الكرواتي عودة نوير أمام لايبزيج، يوم 11 مايو / آيار الجاري، كما أعلن الحارس بنفسه في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي.
كما ألمح كوفاتش لإمكانية غياب لاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز عن المباراة المقبلة، بعدما أكد معاناته من آلام في الركبة، مضيفًا: "سيتدرب معنا غدًا، لكن مشاركته أمام هانوفر أمر مشكوك فيه".
وأشار مدرب البايرن لإمكانية حصول الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري على بعض الدقائق أمام هانوفر، بعدما أكد جاهزيتهما البدنية، مضيفًا: "يتحتم علينا الانتظار فقط، لمعرفة متى سيحصلون على فرصة".
وبسؤاله عن رأيه في تصريحات كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للنادي، بشأن تمنيه تولي تشابي ألونسو تدريب الفريق مستقبلًا، أجاب: "أنا آخذ ذلك على محمل الجد، لكن لا يمكنني التعامل معه".
واستطرد: "ما يمكنني قوله أننا وصلنا إلى نهائي كأس ألمانيا وفي صدارة ترتيب البوندسليجا، وهذا ليس سيئًا".
وفي ختام تصريحاته، نفى كوفاتش عزمه الجلوس مع رومينيجه بعد نهاية الموسم للحديث بشأن مستقبله، قائلًا: "أنا أتحدث إليه باستمرار، ولا توجد مشاكل، فالوضع على ما يرام داخل النادي، وطالما تحققت النتائج المرجوة، فليس هناك داعٍ للجدال".
كوفاتش: كلماتي تعجز عن وصف ميسي




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