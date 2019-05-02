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حماس: السنوار يغادر غزة متجها للقاهرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



غادر رئيس حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، قطاع غزة اليوم الخميس متجها إلى العاصمة المصرية القاهرة.  وقالت حركة حماس في تصريح صحفي، إن السنوار توجه للقاهرة تلبية لدعوة وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل؛ بهدف إجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية، وسبل تخفيف معاناة شعبنا، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حماس: السنوار يغادر غزة متجها للقاهرة




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