حماس:, السنوار, يغادر, غزة, متجها, للقاهرة,

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فتحت النيابة العامة في تركيا 32 تحقيقا في البلاغات حول المخالفات التي تم ارتكابها...
أفادت صحيفة "Ada Derana" الإلكترونية بأن الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا رفضت استئناف...
حصلت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون على أعلى رتبة تمنحها الملكة إليزابيث شخصياً...
أعلن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" سامي مشعشع، عن مؤتمر دولي...
فرضت محكمة في مدينة اسطنبول غرامة على الشيف التركي المشهور، نصرت غوكجه، بعد...
يتوجه وفدان قياديان من حركتي حماس والجهاد الاسلامي الى القاهرة، اليوم الخميس،...
نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، صحة ما تداولته وسائل إعلام حول مقتل 4 جنود...
وصف بابا الفاتيكان فرنسيس، البطالة بأنها "مأساة دولية"، داعيا إلى "الصلاة من أجل...
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم إن طهران ستواصل بيع نفطها رغم العقوبات...
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مرسوما يسهل...