سيارة, الأمنيات, التابعة, للشرطة, تحقق, حلم, الطفلين, جوزيف, خشيبون, من, كفركنا, ومحمد, ابو, جبل, من, طرعان,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:"شرطة إسرائيل...
انهال نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ الألماني، بالمديح على الأرجنتيني ليونيل...
اختتم هذا الأسبوع مشروع "قرة العيون" الذي بادرت إليه لجنة الدعوة في الحركة...
الجامعية أفنان أمين بشير، 22 عاماً، إبنة مدينة سخنين طالبة علوم الحاسوب ( מדעי...
تستعد وزارة الصحة لمكافحة تفشي مرض الحصبة من جديد، وتناشد أطباء الألوية في...
سمحت مصلحة السجون الإسرائيلية، للأسير الشيخ صياح الطوري، شيخ قرية العراقيب،...
عملت الشرطة في منطقة شفاعمرو اليوم الخميس على تفكيك قنبلة صوت عثر عليها صباح...
لا تزال حالة الطفلة فاطمة جمل (10 سنوات) من قلنسوة التي اصيبت قبل ايام بعيار ناري في...
مع اقتراب شهر رمضان المبارك يبدأ السؤال المعتاد "كم ساعة سنصوم"؟، أكثر أو أطول عدد...
دعت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، في بيان رسمي اليوم الخميس، إلى المشاركة...