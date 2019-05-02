سيارة, الأمنيات, التابعة, للشرطة, تحقق, حلم, الطفلين, جوزيف, خشيبون, من, كفركنا, ومحمد, ابو, جبل, من, طرعان,

كجزء من نشاط مركز شرطة كفركنا، لتعزيز ثقة الجمهور، وصلت صباح اليوم، سيارة تحقيق الأمنيات، حيث قابل طاقمها الطفل جوزيف خشيبون من كفركنا ومحمد انور ابو جبل من طرعان اللذان يعانيان من مرض السرطان، وحققوا رغبتهما بأن يكونا رجال شرطة ليوم واحد.

حيث بدأ بفعاليات في بيوت الاطفال وارتديا زي الشرطة وبعدها توجها الى محطة الشرطة في كفركنا من اجل التعرف على ضباط المركز وامور عديدة اخرى منها مشاهدة عمل الشرطة.وتم الترحيب من قبل جهات عديدة في كفركنا والمنطقة بهذه الفعالية، مؤكدين أنه لا يوجد شك في أن هذه خطوة مهمة وتؤثر على تعزيز الثقة بين الشرطة والمجتمع العربي بشكل عام ومع المواطنين بشكل خاص.