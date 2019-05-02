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الطالبة الجامعية أفنان بشير من سختين تشارك بمؤتمر جوجل السنوي في كاليفورنيا الامريكية



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الجامعية أفنان أمين بشير، 22 عاماً، إبنة مدينة سخنين طالبة علوم الحاسوب ( מדעי מחשב) سنة ثانية في جامعة بن جوريون انطلقت صباح هذا اليوم الى ولاية كاليفورنيا الأمريكية استعداداً للمشاركة في مؤتمر جوجل السنوي العالمي للمطورين Google I/O الذي سينعقد لمدة 3 أيام متتالية ابتداءً من تاريخ 7/5 حتى 9/5 في مدينة ماونتن فيو، بدعوة خاصة لها من قبل جمعية (Women Techmaker) WTM، كونها عضو فعال في الجمعية.

وبهذا تكون أفنان ممثلة للمجتمع العربي في البلاد.


ويشار الى ان شركة جوجل قد اعتادت أن تكشف فى المؤتمر عن المميزات الجديدة فى إصدار أندرويد الذى تطلقه كل عام ومواصفات مهمة تخص المطورين. كما وتقدم جوجل للمشتركين المدعوين من جميع أنحاء العالم محاضرات قيمة، وتتيح لهم فرصة العمل بمختبرات وتطوير مشاريعهم الخاصة، والاستفادة من أهم المختصين العالميين في عالم الحاسوب والبرمجيات.




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