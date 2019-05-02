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مي عز الدين تغني تتر مسلسلها الرمضاني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



إنتهت الممثلة المصرية ​مي عز الدين​ من تسجيل تتر مسلسل "​البرنسيسة بيسة​"، حيث تواجدت داخل أحد الاستديوهات لساعات طويلة، مع عدد من فريق عمل المسلسل على رأسهم محمد أنور.




مسلسل "البرنسيسة بيسة" من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد، ومن بطولة مي عز الدين، محمد أنور، بوسي، أمير المصري، سليمان عيد، إيمان السيد، حجاج عبد العظيم، حسام داغر، سامي مغاوري، ضياء الميرغني، كما يشارك أوس أوس وأحمد فتحي كضيوف شرف في المسلسل، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني.




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