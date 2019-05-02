كلب, يحرس, جثة, صاحبه, لغاية, العثور, عليه!, (صورة),

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عثرت مجموعة استكشافية في الجيش الهندي على آثار أقدام "رجل الثلج" الأسطوري في جبال...
في اكتشاف صادم يتعلق بثمار البحر في بريطانيا، وأثناء إجرائهم اختبارات للمواد...
نشر الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون 3 صور جديدة لابنتهما الصغيرة الأميرة شارلوت...
وسط استمرار معاناة أشهر منتجات الشركة الأميركية.تراجعت مبيعات آيفون بنسبة 17 في...
يقوم الصيني تشو بيو يومياً بقطع نهر "اليانغتسي" في الصين، من خلال...
نشرت قناة "I Am Magnus" على اليوتيوب شريط فيديو يظهر كيفية مراسلة أي حساب على واتس آب،...
أسوة بالعديد من القرى والمدن في الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا، قرر إقليم آن في...
كشف شركة "فيسبوك"، الثلاثاء، خلال افتتاحها مؤتمر مطوريها السنوي "F8"، عن تغييرات...
كشفت دراسة جديدة، أجراها باحثون في جامعة أوهايو، أن هناك حوالي 200 ألف فيروس مختلف...
توصل علماء المصريات بجامعة كيبيك الكندية إلى استنتاج مفاده، بأنه قبل أن يعتلي توت...