بعد, تسجيلهما, الهدف, رقم, الـ600.., مقارنة, بين, أرقام, رونالدو, وميسي,

لم تمر سوى أيام قليلة على تسجيل كريستيانو رونالدو الهدف رقم الـ600 في مسيرته، حتى عادل غريمه ليونيل ميسي هذا الإنجاز، بتسجيله ثنائية في مباراة فريقه برشلونة وضيفه ليفربول أمس.وأحرز "الدون" 600 هدف في مسيرته الكروية مع جميع الفرق التي مثلها، بواقع 450 هدفا مع ريال مدريد الإسباني، وقبلها 118 بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي، وحاليا 27 هدفا رفقة يوفنتوس الإيطالي، فيما كان قد بدأ مشواره مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي بـ5 أهداف.واحتاج رونالدو (34 عاما) إلى 801 مباراة للوصول إلى الهدف رقم 600 في مسيرته الحافلة، بينما سجل ميسي نفس عدد الأهداف في 683 مباراة، علما بأن جميع أهداف "البولغا" جاءت بقميص برشلونة.كما صنع رونالدو 119 هدفا لزملائه مقابل 233 لميسي البالغ من العمر 31 عاما.ويتفوق رونالدو على غريمه في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذا يعتبر "الدون" الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 126 هدفا، مقابل 110 أهداف لميسي.