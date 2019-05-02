وزارة, الصحة, تطالب, بإبعاد, الأولاد, الذين, لم, يتلقوا, التطعيم, اللازم, ضد, الحصبة, عن, المدرسة,

تستعد وزارة الصحة لمكافحة تفشي من جديد، وتناشد أطباء الألوية في المؤسسات الصحية بإبعاد الأولاد الذين لم يتلقوا التطعيم اللازم عن المدرسة.

وتوجه مدير عام الوزارة موشي بار سيمان طوف، مؤخرا الى الأطباء اللوائيين، وحثهم على استخدام الصلاحيات الممنوحة لهم في الحالات التي يحتمل فيها تفشي المرض، مثلما حدث عدة مرات قبل التفشي الأخير، والذي وصل ذروته في سبتمر-أكتوبر الماضيين.وتخشى وزارة الصحة من انتشار الحصبة من جديد، في ضوء انكشاف الكثير من الإسرائيليين على المرض، خلال الرحلات الى خارج البلاد، في فترة عطلة عيد الفصح العبري.ونقلت مصادر إعلامية عبرية عن موظفين في الوزارة، بأن الخوف يكمن، بأنه المرض يمر في هذه الأيام بمرحلة الحضانة، وقريبا ستظهر حالات إصابة كثيرة.