وزارة, الصحة, تطالب, بإبعاد, الأولاد, الذين, لم, يتلقوا, التطعيم, اللازم, ضد, الحصبة, عن, المدرسة,

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الجامعية أفنان أمين بشير، 22 عاماً، إبنة مدينة سخنين طالبة علوم الحاسوب ( מדעי...
سمحت مصلحة السجون الإسرائيلية، للأسير الشيخ صياح الطوري، شيخ قرية العراقيب،...
عملت الشرطة في منطقة شفاعمرو اليوم الخميس على تفكيك قنبلة صوت عثر عليها صباح...
لا تزال حالة الطفلة فاطمة جمل (10 سنوات) من قلنسوة التي اصيبت قبل ايام بعيار ناري في...
مع اقتراب شهر رمضان المبارك يبدأ السؤال المعتاد "كم ساعة سنصوم"؟، أكثر أو أطول عدد...
دعت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، في بيان رسمي اليوم الخميس، إلى المشاركة...
قامت الجمعية الفرنسية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في منطقة الالزاس بزيارة الى...
دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...
بعد عودة البعثة الطلابية من تيوان، عادت امس البعثة الطلابية الثانية من المدرسة...
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الخميس، حارا الى شديد الحرارة...