غدا, الجمعة:, الشيخ, الطوري, بزيارة, لأهله, في, العراقيب, لـ48, ساعة,

سمحت مصلحة السجون الإسرائيلية، للأسير الشيخ صياح الطوري، شيخ قرية العراقيب، بزيارة أهله وقريته، غدا الجمعة، لمدة 48 ساعة، تبدأ من التاسعة صباحا، الجمعة ولغاية التاسعة من صباح يوم الأحد القادم.واعتقل الطوري منذ 129 يوما، على خلفية نضاله ضد مخططات اقتلاع قريته من قبل المؤسسة الإسرائيلية.

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