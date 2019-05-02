معين, شريف, يطرح, “يا, دني”, شارة, مسلسل, “دقيقة, صمت”,

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لم تترك الفنانة اللبنانية هيفا وهبي لمتابعيها الوقت كي يلتقطوا أنفاسهم بعد...
بعد الاسئلة التي طرحت عليه عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي رد...
من يد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم...
أثارت الفنانة المغربية سلمى رشيد الجدل في أحدث ظهور لها، والشكوك حول حملها في...
أعلنت قناة “mbc” عن عرضها لـ مسلسل “الحرملك” للكاتب سلمان عبد العزيز والمخرج...
نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل...
نشر الممثل المصري أحمد فهمي الاعلان الدعائي لمسلسل “بروفا”، والذي يظهر...
تخطى فيديو كليب أغنية "سكت الكلام" للفنان السوري جورج وسوف، المليون مشاهدة...
شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجمهور عبر صفحتها الخاصة على أحد...
زادت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، من قلق متابعي الفنانة السورية رغدة، بعد أن...