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معين شريف يطرح “يا دني” شارة مسلسل “دقيقة صمت”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طرح الفنان اللبناني ​معين شريف​ أغنية “يا دني” شارة مسلسل “دقيقة صمت” عبر “يوتيوب” والتي هي من كلمات الشاعر علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع مارك عبد النور.



وكانت آخر أعمال شريف ديو جمعه بالفنان اللبناني ملحم زين لمناسبة عيد الإستقلال اللبناني الـ75 بعنوان “إسمني” وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان سمير صفير، توزيع داني حلو، والكليب من إخراج وليد ناصيف.


يشار إلى أن المسلسل من تأليف سامر رضوان وإنتاج شركتي “الصبّاح” وإيبلا”، وبطولة عابد فهد وستيفاني صليبا وكاريس بشار وخالد القيش وأندريه سكاف وفادي صبيح وهيا مرعشلي وجهاد سعد وفايز قزق.




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