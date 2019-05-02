تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-02 13:17:50 غدا الجمعة: الشيخ الطوري بزيارة لأهله في العراقيب لـ48 ساعة |  2019-05-02 12:28:09 سريلانكا تلغي قداس الأحد في كنائسها خوفا من وقوع أعمال إرهابية جديدة |  2019-05-02 12:23:52 كيت تحصل على أعلى رتبة تمنحها الملكة إليزابيث شخصياً |  2019-05-02 12:22:41 مؤتمر دولي للمانحين أيلول المقبل لبحث الأزمة المالية للأونروا |  2019-05-02 12:12:12 فيديو وصورة - تفكيك قنبلة صوت عثر عليها على الرمال في حضانة اطفال بقرية الخوالد قرب شفاعمرو |  2019-05-02 11:27:22 قلنسوة - حالة الطفلة فاطمة جمل (10 سنوات) المصابة بعيار ناري عن طريق الخطأ بصدرها لا زالت خطيرة |  2019-05-02 11:30:37 اليكم عدد ساعات الصيام في البلاد خلال شهر رمضان - آخر يوم سنصوم 15 ساعة و46 دقيقة |  2019-05-02 11:30:10 معاقبة الشيف التركي نصرت بعد تهديده موظفا لديه بالقتل |  2019-05-02 11:09:28 جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين : إحياء مسيرة العودة على أراضي خبيزة المهجرة الخميس القادم |  2019-05-02 10:23:09 وفدان قياديان من حماس والجهاد يغادران غزة الى القاهرة |  2019-05-02 09:09:43 المفتي يدعو إلى تحري هلال شهر رمضان الاحد القادم |  2019-05-02 08:20:59 البعثة الطلابية من المدرسة المعمدانية تعود من امريكا |  2019-05-02 06:08:05 الطقس - أجواء شديدة الحرارة جافة ومغبرة |  2019-05-02 06:05:59 بابا الفاتيكان: البطالة مأساة دولية ويتعين توزيع فرص العمل على نحو عادل |  2019-05-01 22:17:16 المحكمة المركزية في الناصرة تصدر قرارا بمنع المحامية أماني إبراهيم من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صور - ردود فعل صلاح بعد خسارة ليفربول الكبيرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



التقطت عدسات المصورين صورا تظهر ردود فعل النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، بعد خسارة فريقه أمس أمام مضيفه برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وعلى الرغم من أن النجم المصري قدم في المجمل أداء جيدا في موقعة برشلونة، إلا أن فريقه تكبد هزيمة بنتيجة كبيرة قوامها ثلاثة أهداف دون رد.


والتقطت مجموعة من الصور لصلاح عقب المباراة، والتي تبرز حزنه وتحسره على خسارة فريقه، حيث ظهر في إحدى الصور وهو ممسكا برأسه، وفي صورة أخرى يضع يديه على وجهه، وفي صورة ثالثة وهي الأكثر دلالة، حيث ظهر الفرعون المصري وهو ينظر بـ"حرقة" للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال احتفاله بفوز برشلونة.



وبات ليفربول مرغما على الفوز بأربعة أهداف نظيفة على أرضه في مباراة الإياب أمام برشلونة، المقررة الثلاثاء المقبل، أو على الأقل بثلاثية نظيفة لتعديل النتيجة ثم خطف بطاقة التأهل إلى النهائي من خلال ضربات الترجيح. تصوير - afp 




كلمات متعلقة

صور, -, ردود, فعل, صلاح, بعد, خسارة, ليفربول, الكبيرة,

تابعونــا

إصابة رامزي تجبره على وداع أرسنال مبكرا إصابة رامزي تجبره على وداع أرسنال مبكرا 2019-05-02 | 11:30:05

رسمت الإصابة، خط النهاية لمسيرة الويلزي آرون رامزي مع فريقه أرسنال الإنجليزي في...

بعد "لقطة ميسي".. عاصفة سخرية من "أفضل مدافع في العالم" بعد "لقطة ميسي".. عاصفة سخرية من "أفضل مدافع في العالم" 2019-05-02 | 10:20:32

قد يكون المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك قادرا على إيقاف العديد من مهاجمي الدوري...

برشلونة يقسو على ليفربول ويضع قدما بنهائي دوري الأبطال برشلونة يقسو على ليفربول ويضع قدما بنهائي دوري الأبطال 2019-05-02 | 00:12:25

أكرم برشلونة ضيفه ليفربول الإنجليزي، وفاز عليه بنتيجة (3-0)، اليوم الأربعاء، في...

أزمة قلبية تنقل كاسياس إلى المستشفى أزمة قلبية تنقل كاسياس إلى المستشفى 2019-05-01 | 18:21:39

تعرض الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو، لأزمة قلبية مفاجئة، اليوم...

فان دايك: مستعدون لمواجهة ميسي وبرشلونة فان دايك: مستعدون لمواجهة ميسي وبرشلونة 2019-05-01 | 15:55:49

أكد مدافع ليفربول الإنجليزي، الهولندي فيرجيل فان دايك، أن فريقه يمتلك كل العناصر...

"خطر حقيقي".. ناسا تخشى على الأرض من "الكويكب القاتل" "خطر حقيقي".. ناسا تخشى على الأرض من "الكويكب القاتل" 2019-05-01 | 15:50:24

شدد مدير وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، جيم برايدنستاين، على ضرورة أخذ مخاطر...

بواتينغ عن انتقاله لبرشلونة: اعتقدت أني ذاهب إلى إسبانيول بواتينغ عن انتقاله لبرشلونة: اعتقدت أني ذاهب إلى إسبانيول 2019-05-01 | 15:50:28

تحدث النجم الغاني كيفن بواتينغ عن تفاصيل انتقاله إلى نادي برشلونة خلال فترة...

اليكم التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة وليفربول اليكم التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة وليفربول 2019-05-01 | 13:46:39

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة إلى ملعب "كامب نو"، الذي سيكون مسرحا لموقعة...

سيارة رونالدو الجديدة - بوجاتي 1500 حصان ب11 مليون يورو سيارة رونالدو الجديدة - بوجاتي 1500 حصان ب11 مليون يورو 2019-05-01 | 12:30:53

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، مالكا لسيارة...

مطالب باستبعاد نيمار من كوبا أمريكا مطالب باستبعاد نيمار من كوبا أمريكا 2019-05-01 | 11:42:08

يواجه البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل حملة هجوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الدكتور المجالي عبد السلام المحامي زكي كمال دار المعلمين رئيس الوزراء الاردني الاسبق شيف شرف امطار سيول منطقة الجنوب ارصاد جوية برد شرطة اغلاق شوارع 3 اصابات طفيفة حادث طرق مفرق الكراجات الناصرة تأمين وطني مرام الطبي طفلة رضيعة جسم غريب ابتلعت النقب من مستشفى سوروكا بئر السبع اصابة خطيرةالثلاثاء 25-10-2016 انتخابات رئاسة المجلس المحلي الفريدس بعد وفاة الرئيس مرعي يونس وزارة الداخلية اعدادية عرعرة افتتاح العام الدراسي الغاء الاضراب تعليق لجنة اولياء امور طلابمجهولون اقتحام بيت دير حنا ضرب مبرح عصي الشرطة تحقق مستشفى رمبام حيفا الهستدروت اضراب في السلطات المحلية يبدأ الثلاثاء القادمتمديد عمل المنقذين على امتداد شواطئ بحيرة طبريا لساعتين منعا لحوادث الغرق شركة كهرباء جباية حسابات مضاعفة زبائن 15 الف عن طريق الخطأ الناصرة حرق اطارات اغلاق شارع البيج فاشن استنفار الشرطة قداس جناز السيد المسيح مشاركة واسعة الرامه قرية فيديو الناصرة محاولة اطلاق نار سيارة دراجة نارية عمال عرب البعينة نجيدات اعتداء سيارة شرطة حجارة زجاج تحطيم رصاصة طائشة ام الفحم قرب اطفال يلعبون ساحة منزل حي جبارين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com