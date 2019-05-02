مؤتمر, دولي, للمانحين, أيلول, المقبل, لبحث, الأزمة, المالية, للأونروا,

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أفادت صحيفة "Ada Derana" الإلكترونية بأن الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا رفضت استئناف...
حصلت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون على أعلى رتبة تمنحها الملكة إليزابيث شخصياً...
فرضت محكمة في مدينة اسطنبول غرامة على الشيف التركي المشهور، نصرت غوكجه، بعد...
يتوجه وفدان قياديان من حركتي حماس والجهاد الاسلامي الى القاهرة، اليوم الخميس،...
نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، صحة ما تداولته وسائل إعلام حول مقتل 4 جنود...
وصف بابا الفاتيكان فرنسيس، البطالة بأنها "مأساة دولية"، داعيا إلى "الصلاة من أجل...
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم إن طهران ستواصل بيع نفطها رغم العقوبات...
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مرسوما يسهل...
أصدر المرجع الشيعي الإيراني ناصر مكارم الشيرازي فتوى ضد برنامج "كن الفائز"، لأنه...
في حادثة مأساوية، لقيت إحدى المرشحات للقب ملكة جمال فرنسا، مصرعها في حادث دهس...