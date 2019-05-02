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مؤتمر دولي للمانحين أيلول المقبل لبحث الأزمة المالية للأونروا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" سامي مشعشع، عن مؤتمر دولي هام للمانحين يعقد في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، لبحث الأزمة المالية للوكالة.



وقال مشعشع في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الخميس، إن الوكالة بحاجة إلى مليار ومئتي مليون دولار لتوفير كامل خدماتها، الأمر الذي يتطلب بذل جهود كبيرة لتجاوز هذه الأزمة.


وأكد أن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون صعبة للغاية على صعيد الملف السياسي لقضية اللاجئين ومستقبل الوكالة.


واضاف أن الوكالة بصدد توظيف 23 مليون دولار لإعادة صيانة 268 مدرسة وعيادة ومنشأة تابعة لها، وأعادت توظيف 500 موظف من دوام جزئي الى كامل، و400 عامل نظافة خلال شهر رمضان المبارك.




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