فيديو وصورة - تفكيك قنبلة صوت عثر عليها على الرمال في حضانة اطفال بقرية الخوالد قرب شفاعمرو

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سمحت مصلحة السجون الإسرائيلية، للأسير الشيخ صياح الطوري، شيخ قرية العراقيب،...
لا تزال حالة الطفلة فاطمة جمل (10 سنوات) من قلنسوة التي اصيبت قبل ايام بعيار ناري في...
مع اقتراب شهر رمضان المبارك يبدأ السؤال المعتاد "كم ساعة سنصوم"؟، أكثر أو أطول عدد...
دعت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، في بيان رسمي اليوم الخميس، إلى المشاركة...
قامت الجمعية الفرنسية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في منطقة الالزاس بزيارة الى...
دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...
بعد عودة البعثة الطلابية من تيوان، عادت امس البعثة الطلابية الثانية من المدرسة...
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الخميس، حارا الى شديد الحرارة...
أصدرت المحكمة المركزية اليوم قرارا يقضي بمنع المحامية أماني إبراهيم من زيارة...
قال قائد سلاح الجو الاسرائيلي أميكام نوركين ان لدى السلاح القوة والقدرة لكسب أي...