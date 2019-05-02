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فيديو وصورة - تفكيك قنبلة صوت عثر عليها على الرمال في حضانة اطفال بقرية الخوالد قرب شفاعمرو



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



عملت الشرطة في منطقة شفاعمرو اليوم الخميس على تفكيك قنبلة صوت عثر عليها صباح اليوم على الرمال بساحة حضانة اطفال في قرية عرب الخوالد المتاخمة لمدينة شفاعمرو .


ومع افتتاح الحضانة لاستقبال اطفالها صباح اليوم الخميس بعد انقضاء عطلة الربيع تم العثور على القنبلة واستدعاء الشرطة التي وصلت الى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث .

ولم تعلن الشرطة بعد عن اعتقال مشتبهين فيما اكتفت بالتاكيد على انها باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.




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