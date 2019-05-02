فيديو وصورة - تفكيك قنبلة صوت عثر عليها على الرمال في حضانة اطفال بقرية الخوالد قرب شفاعمرو

عملت الشرطة في منطقة شفاعمرو اليوم الخميس على تفكيك قنبلة صوت عثر عليها صباح اليوم على الرمال بساحة حضانة اطفال في قرية عرب الخوالد المتاخمة لمدينة شفاعمرو .

ومع افتتاح الحضانة لاستقبال اطفالها صباح اليوم الخميس بعد انقضاء عطلة الربيع تم العثور على القنبلة واستدعاء الشرطة التي وصلت الى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث .ولم تعلن الشرطة بعد عن اعتقال مشتبهين فيما اكتفت بالتاكيد على انها باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.