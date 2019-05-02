قلنسوة - حالة الطفلة فاطمة جمل (10 سنوات) المصابة بعيار ناري عن طريق الخطأ بصدرها لا زالت خطيرة

كلمات متعلقةقلنسوة, -, حالة, الطفلة, فاطمة, جمل, (10, سنوات), المصابة, بعيار, ناري, عن, طريق, الخطأ, بصدرها, لا, زالت, خطيرة,
سمحت مصلحة السجون الإسرائيلية، للأسير الشيخ صياح الطوري، شيخ قرية العراقيب،...
عملت الشرطة في منطقة شفاعمرو اليوم الخميس على تفكيك قنبلة صوت عثر عليها صباح...
مع اقتراب شهر رمضان المبارك يبدأ السؤال المعتاد "كم ساعة سنصوم"؟، أكثر أو أطول عدد...
دعت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، في بيان رسمي اليوم الخميس، إلى المشاركة...
قامت الجمعية الفرنسية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في منطقة الالزاس بزيارة الى...
دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...
بعد عودة البعثة الطلابية من تيوان، عادت امس البعثة الطلابية الثانية من المدرسة...
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الخميس، حارا الى شديد الحرارة...
أصدرت المحكمة المركزية اليوم قرارا يقضي بمنع المحامية أماني إبراهيم من زيارة...
قال قائد سلاح الجو الاسرائيلي أميكام نوركين ان لدى السلاح القوة والقدرة لكسب أي...