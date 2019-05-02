قلنسوة - حالة الطفلة فاطمة جمل (10 سنوات) المصابة بعيار ناري عن طريق الخطأ بصدرها لا زالت خطيرة

لا تزال حالة الطفلة فاطمة جمل (10 سنوات) من قلنسوة التي اصيبت قبل ايام بعيار ناري في صدرها عن طريق الخطأ من قبل مجهول اطلق النار على اخر في سيارة فاصابت احدى الرصاصات الطفلة في منطقة الصدر عندما كانت تتواجد قرب منتزه عام في قلنسوة , لا تزال حالتها الصحية خطيرة .

وترقد الطفلة في المستشفى في قسم العناية المكثفة تتماثل هناك للشفاء وقد توجهت العائلة للجمهور والاهالي بطلب الدعاء لابنتها على امل ان تتحسن حالتها وتعود لعائلتها وبيتها .والى ذلك فان الشرطة كانت اصدرت امر حظر نشر على تفاصيل القضية اذ يجري التحقيق على قدم وساق بحثا عن المتسببين باصابة الطفلة لتقديمهم للمحاكمة.وعلى صعيد متصل فان اهالي قلنسوة والمنطقة يعيشون ايام من الغضب الشديد ازاء استمرار ظاهرة اطلاق النار وانتشار السلاح غير المرخص بشكل عشوائي مطالبين الشرطة العمل على الحد من هذه الظاهرة وفرض الامن والامان في البلدة .