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6 أفكار بسيطة لإفطار صحي يمنحك النشاط طوال اليوم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يبحث كثير من الناس في هذه الأيام عن تناول وجبات خفيفة، لا سيما في وجبة الفطور، وإن كان هذا الأمر مهما، فإن الأهم هو أن تكون الوجبة الخفيفة صحية، وليست غنية بالدهون والسكريات.



ويساعد اختيار الوجبات الخفيفة والصحية في آن، على بقاء المعدة ممتلئة لفترات زمنية أطول، الأمر الذي يمنع الشخص من تناول وجبات دسمة تتسبب في السمنة على المدى الطويل.


ونستعرض هنا بعض الوجبات الخفيفة الصحية التي يمكنك تناولها في المنزل وفي المكتب، من أجل إفطار صحي وخفيف، وفق ما ذكر موقع "ستاندرد ميديا".


المكسرات


تحتوي المسكرات على الدهون والألياف والبروتين، وتمنح الشخص شعورا بالشبع لفترة أطول، كما أن السعرات الحرارية فيها قليلة جدا. وينصح الخباء بتناول المكسرات المحمصة وليس المقلية.


الفواكه


يمكن للشخص أن يتناول فطورا خاليا من الأطعمة التقليدية، مثل الأجبان والألبان والبيض وغيرها، وتجربة فطور الفواكه، مثل الأفوكادو والتفاح والموز والبطيخ والشمام والبرتقال والكمثرى.



 الخضراوات


تشكل الخضراوات وجبة إفطار مثالية، فهي خفيفة وغنية بالألياف التي تشعر الإنسان بالشبع. وينصح الخبراء بتناول خضراوات مثل الجزر والخيار وغيرها في وجبة الإفطار، على أن تكون نيئة.


رقائق البطاطس


رقائق البطاطس المخبوزة في الفرن أكثر صحة من تلك التي يتم شراؤها من المتجر، والتي عادة ما تكون مقلية ومالحة للغاية. وتعد شرائح البطاطا الحلوة أو الباذنجان أو الكوسة وجبة مثالية للإفطار.


الشوكولاتة الداكنة


تمنح الشوكولاتة الداكنة، مع قليل من المكسرات، الإنسان وجبة إفطار خفيفة وحلوة ولذيذة. ولأنه خلال النوم يكون مستوى السكر في الدم قد انخفض، فإن قطعة صغيرة الشوكولاتة الداكنة تعوض هذا الفقد.


البيض المسلوق


يملأ البيض المسلوق المعدة سريعا، وهو ما يعطي شعورا بالشبع لفترة طويلة. من هنا، ينصح به خبراء التغذية باعتباره وجبة إفطار مثالية.




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