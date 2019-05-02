تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-02 11:27:22 قلنسوة - حالة الطفلة فاطمة جمل (10 سنوات) المصابة بعيار ناري عن طريق الخطأ بصدرها لا زالت خطيرة |  2019-05-02 11:30:37 اليكم عدد ساعات الصيام في البلاد خلال شهر رمضان - آخر يوم سنصوم 15 ساعة و46 دقيقة |  2019-05-02 11:30:10 معاقبة الشيف التركي نصرت بعد تهديده موظفا لديه بالقتل |  2019-05-02 11:09:28 جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين : إحياء مسيرة العودة على أراضي خبيزة المهجرة الخميس القادم |  2019-05-02 10:23:09 وفدان قياديان من حماس والجهاد يغادران غزة الى القاهرة |  2019-05-02 09:09:43 المفتي يدعو إلى تحري هلال شهر رمضان الاحد القادم |  2019-05-02 08:20:59 البعثة الطلابية من المدرسة المعمدانية تعود من امريكا |  2019-05-02 06:08:05 الطقس - أجواء شديدة الحرارة جافة ومغبرة |  2019-05-02 06:05:59 بابا الفاتيكان: البطالة مأساة دولية ويتعين توزيع فرص العمل على نحو عادل |  2019-05-01 22:17:16 المحكمة المركزية في الناصرة تصدر قرارا بمنع المحامية أماني إبراهيم من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون |  2019-05-01 23:08:01 قائد سلاح الجو الاسرائيلي: لدينا القوة لكسب أي حرب مقبلة |  2019-05-01 21:28:37 سقوط شاب عن حصان قرب حيفا وحالته خطيرة |  2019-05-01 21:24:09 علاقة غير متوقعة بين الرضاعة الطبيعية والبدانة |  2019-05-01 21:21:16 ايران تؤكد مواصلة بيع نفطها رغم العقوبات الامريكية |  2019-05-01 19:48:59 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن المفقودة اخلاص الترابين ( 46 عاما) من رهط |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اليكم عدد ساعات الصيام في البلاد خلال شهر رمضان - آخر يوم سنصوم 15 ساعة و46 دقيقة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



مع اقتراب شهر رمضان المبارك يبدأ السؤال المعتاد "كم ساعة سنصوم"؟، أكثر أو أطول عدد ساعات صيام في العالم العربي ستكون في الجزائر بمعدل 16 ساعة بين أول رمضان وآخره، حيث سيصوم المسلمون في الجزائر في أول رمضان حوالي 15 ساعة ونصف، وفي آخر رمضان حوالي 16 ساعة ونصف، مما يجعل المعدل تقريباً 16 ساعة صيام في رمضان في الجزائر. فماذا عن البلاد ؟


تقدر عدد ساعات الصيام في البلاد في رمضان 2019 حسب توقيت القدس كالتالي: 


* أقصر عدد ساعات صيام في البلاد : أول يوم رمضان 15 ساعة و4 دقائق..


* أطول عدد ساعات صيام في البلاد : آخر يوم  رمضان 15 ساعة و46 دقيقة.




كلمات متعلقة

اليكم, عدد, ساعات, الصيام, في, البلاد, خلال, شهر, رمضان, -, آخر, يوم, سنصوم, 15, ساعة, و46, دقيقة,

تابعونــا

قلنسوة - حالة الطفلة فاطمة جمل (10 سنوات) المصابة بعيار ناري عن طريق الخطأ بصدرها لا زالت خطيرة قلنسوة - حالة الطفلة فاطمة جمل (10 سنوات) المصابة بعيار ناري عن طريق الخطأ بصدرها لا زالت خطيرة 2019-05-02 | 11:27:22

لا تزال حالة الطفلة فاطمة جمل (10 سنوات) من قلنسوة التي اصيبت قبل ايام بعيار ناري في...

جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين : إحياء مسيرة العودة على أراضي خبيزة المهجرة الخميس القادم جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين : إحياء مسيرة العودة على أراضي خبيزة المهجرة الخميس القادم 2019-05-02 | 11:09:28

دعت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، في بيان رسمي اليوم الخميس، إلى المشاركة...

جمعية التضامن الفرنسية مع الشعب الفلسطيني تزور بلدية الناصرة جمعية التضامن الفرنسية مع الشعب الفلسطيني تزور بلدية الناصرة 2019-05-02 | 10:13:12

قامت الجمعية الفرنسية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في منطقة الالزاس بزيارة الى...

المفتي يدعو إلى تحري هلال شهر رمضان الاحد القادم المفتي يدعو إلى تحري هلال شهر رمضان الاحد القادم 2019-05-02 | 09:09:43

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...

البعثة الطلابية من المدرسة المعمدانية تعود من امريكا البعثة الطلابية من المدرسة المعمدانية تعود من امريكا 2019-05-02 | 08:20:59

بعد عودة البعثة الطلابية من تيوان، عادت امس البعثة الطلابية الثانية من المدرسة...

الطقس - أجواء شديدة الحرارة جافة ومغبرة الطقس - أجواء شديدة الحرارة جافة ومغبرة 2019-05-02 | 06:08:05

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الخميس، حارا الى شديد الحرارة...

المحكمة المركزية في الناصرة تصدر قرارا بمنع المحامية أماني إبراهيم من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون المحكمة المركزية في الناصرة تصدر قرارا بمنع المحامية أماني إبراهيم من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون 2019-05-01 | 22:17:16

أصدرت المحكمة المركزية اليوم قرارا يقضي بمنع المحامية أماني إبراهيم من زيارة...

قائد سلاح الجو الاسرائيلي: لدينا القوة لكسب أي حرب مقبلة قائد سلاح الجو الاسرائيلي: لدينا القوة لكسب أي حرب مقبلة 2019-05-01 | 23:08:01

قال قائد سلاح الجو الاسرائيلي أميكام نوركين ان لدى السلاح القوة والقدرة لكسب أي...

سقوط شاب عن حصان قرب حيفا وحالته خطيرة سقوط شاب عن حصان قرب حيفا وحالته خطيرة 2019-05-01 | 21:28:37

نقلت الطواقم الطبية لنجمة داوود الحمراء شاب يبلغ من العمر 19 عاماً الى مستشفى...

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن المفقودة اخلاص الترابين ( 46 عاما) من رهط الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن المفقودة اخلاص الترابين ( 46 عاما) من رهط 2019-05-01 | 19:48:59

تناشد الشرطة الجمهور بالبحث عن المفقودة اخلاص الترابين ٤٦ عاما من مدينة رهط بعد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids انفجار حافلة القدس اصابات متفاوته خطيرة شرطة اسعاف استنفار امني وطن علي امارة مصرع الطفلة رضيعة حادث طرق سيارة شارع 90 اغوار كفر كنا شرطة اسعاف طبيب الاسنان محمد نصري ام الفحم تشييع وفاة نوبة قلبية حاده مهرجان الطفل مشاركة واسعة قائمة ناصرتي يوم الطفل العالمي الناصرة طلاب طب عرابة كفر قاسم رومانيا شراء سيارة مسروقة افراج اعتقال سجون طمرة لدغة افعى سامة عامل مستشفى زهراوي طاقم طبي مدينة محل اطارات تصليح احتراق عبلين اطفاء شرطة محطة وقود دوابشة احمد لاول مرة يزور بيته بيت جده قرية دوما الفلسطينية محمد ملحم نشأت تمديد اعتقال المحكمة عملية تل ابيب دهس شرطي الناصرة المنطقة الصناعية فرار هرب سيارة اصابات خطيرة مسنو مسنات عرابة يوم المسن احتفال قرية الرامة قاسم اسدي الوالد الثاكل يوسف دير الاسد التعليم وزير التربية نقل محمدو كايد العيساوية القدس حادث طرق شارع 1 ابو غوش شادي عبيد ابو حريق محل سلكوم طمرة اضرار دون اصابات اطفاء اخماد شرطة اسعاف اعتقال عمال فلسطينيين بدون تصاريح عمل اقامة اسرائيل الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com