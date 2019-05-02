اليكم عدد ساعات الصيام في البلاد خلال شهر رمضان - آخر يوم سنصوم 15 ساعة و46 دقيقة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يبدأ السؤال المعتاد "كم ساعة سنصوم"؟، أكثر أو أطول عدد ساعات صيام في العالم العربي ستكون في الجزائر بمعدل 16 ساعة بين أول رمضان وآخره، حيث سيصوم المسلمون في الجزائر في أول رمضان حوالي 15 ساعة ونصف، وفي آخر رمضان حوالي 16 ساعة ونصف، مما يجعل المعدل تقريباً 16 ساعة صيام في رمضان في الجزائر. فماذا عن البلاد ؟

تقدر عدد ساعات الصيام في البلاد في رمضان 2019 حسب توقيت القدس كالتالي:* أقصر عدد ساعات صيام في البلاد : أول يوم رمضان 15 ساعة و4 دقائق..* أطول عدد ساعات صيام في البلاد : آخر يوم رمضان 15 ساعة و46 دقيقة.