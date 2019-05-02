إصابة, رامزي, تجبره, على, وداع, أرسنال, مبكرا,

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قد يكون المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك قادرا على إيقاف العديد من مهاجمي الدوري...
أكرم برشلونة ضيفه ليفربول الإنجليزي، وفاز عليه بنتيجة (3-0)، اليوم الأربعاء، في...
تعرض الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو، لأزمة قلبية مفاجئة، اليوم...
أكد مدافع ليفربول الإنجليزي، الهولندي فيرجيل فان دايك، أن فريقه يمتلك كل العناصر...
شدد مدير وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، جيم برايدنستاين، على ضرورة أخذ مخاطر...
تحدث النجم الغاني كيفن بواتينغ عن تفاصيل انتقاله إلى نادي برشلونة خلال فترة...
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة إلى ملعب "كامب نو"، الذي سيكون مسرحا لموقعة...
أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، مالكا لسيارة...
يواجه البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل حملة هجوم...
أكد لاعب وسط برشلونة الإسباني الدولي الكرواتي، إيفان راكيتيتش، أن رغبة النجم...