معاقبة, الشيف, التركي, نصرت, بعد, تهديده, موظفا, لديه, بالقتل,

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يتوجه وفدان قياديان من حركتي حماس والجهاد الاسلامي الى القاهرة، اليوم الخميس،...
نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، صحة ما تداولته وسائل إعلام حول مقتل 4 جنود...
وصف بابا الفاتيكان فرنسيس، البطالة بأنها "مأساة دولية"، داعيا إلى "الصلاة من أجل...
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم إن طهران ستواصل بيع نفطها رغم العقوبات...
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مرسوما يسهل...
أصدر المرجع الشيعي الإيراني ناصر مكارم الشيرازي فتوى ضد برنامج "كن الفائز"، لأنه...
في حادثة مأساوية، لقيت إحدى المرشحات للقب ملكة جمال فرنسا، مصرعها في حادث دهس...
كشف والد الطالبة المصرية مريم، التي قتلت قبل أكثر من عام على يد مجموعة من...
ذكرت صحيفة "الوطن" أن الجيش السوري أرسل أمس تعزيزات باتجاه ريف محافظة إدلب الجنوبي...
نفى مدير مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير الرائي عبد الله الخضيري ما نسبته له...