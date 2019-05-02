معاقبة, الشيف, التركي, نصرت, بعد, تهديده, موظفا, لديه, بالقتل,

فرضت محكمة في مدينة اسطنبول غرامة على الشيف التركي المشهور، نصرت غوكجه، بعد إدانته بتهديد أحد موظفيه بالقتل.

وأمرت المحكمة يوم الثلاثاء، نصرت الذي يملك سلسلة مطاعم أشهرها "نصر إت"، والمعروف بأدائه الاستعراضي في رش الملح على اللحم، أمرته بدفع مبلغ 35 ألف ليرة تركية ( 5.875 دولار)، إلى جانب إخضاعه للمراقبة من جانب الأمن لمدة 5 سنوات.وتعود القضية إلى عام 2015، عندما أجلس أحد موظفي نصرت، علي قنديل، 3 فتيات حول طاولة كان يجلس حولها زبائن من الرجال، الأمر الذي أغضب الشيف التركي الشهير.واشتعل نصرت غضبا إزاء تصرف قنديل هذا، وانفجر في وجه موظفه قائلا: "كيف تجلس النساء هناك!، هل تبيع النساء في مطعمي؟"، مهددا إياه بالقتل رميا بالرصاص.ورفع قنديل دعوى قضائية ضد نصرت، ووجدت محكمة اسطنبول أنه محق في ذلك، وأمرت بمعاقبة الشيف التركي، كما أن أمر المراقبة يتضمن خضوعه لعمليات تفتيش منتظمة من قبل الشرطة.وأكد قنديل على أن نصرت لم يعتذر أبدا عن التصرف الذي قام به وسبب له ضررا، مضيفا أنه خلال سنوات المحكمة لم يجد عملا في تركيا، واضطر للسفر في دول أخرى للعمل.وقال: "خلال ثلاث سنوات اضطررت للعمل في أذربيجان وكازاخستان وموسكو".ويواجه مطعم الشيف التركي صعوبات مالية، حيث يتوقع أن تبدأ الشركة المالكة للمطعم ببيع بعض ممتلكاتها لسداد قروضها المتراكمة.ويملك مطعم نصرت فروعا عديدة حول العالم، حيث يقصده العديد من المشاهير من أجل تناول شرائح اللحم الشهية.