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جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين : إحياء مسيرة العودة على أراضي خبيزة المهجرة الخميس القادم



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دعت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، في بيان رسمي اليوم الخميس، إلى المشاركة الفعالة في مسيرة العودة والمهرجان على أراضي قرية خبيزة المهجرة، وذلك يوم الخميس الموافق التاسع من أيار/مايو المقبل.



وتحت عنوان "مسيرة العودة الثانية والعشرين إلى قرية خبيزة.. يوم استقلالهم يوم نكبتنا" أشارت الجمعية إلى مرور 71 عاما على نكبة الشعب الفلسطيني، وتناشد الجمعية أبناء الداخل الفلسطيني وهيئاته الاجتماعية والسياسية إلى المشاركة الفعالة في النشاطات التي تنظمها الجمعية واللجنة الشعبية لمسيرة خبيزة، في الذكرى الواحدة والسبعين لنكبة شعبنا الفلسطيني، وذلك يوم الخميس الموافق 9 أيار/مايو.


وأشارت الجمعية إلى أن القدوم إلى مسيرة العودة بالحافلات، وأن التجّمع للمسيرة المركزية يبدأ على أراضي قرية خبيزة في تمام الساعة 12:30، وتنطلق المسيرة صوب مكان تنظيم المهرجان السياسي والثقافي، حيث سيتم تنظيم فعاليات شتّى تُرسّخ حق العودة والانتماء الوطني، خلال المسيرة والمهرجان.




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