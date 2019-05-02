وفدان, قياديان, من, حماس, والجهاد, يغادران, غزة, الى, القاهرة,

ووفق مصادر خاصة، فإن المخابرات المصرية وجهت الدعوة بشكل عاجل لقيادة الحركتين في قطاع غزة حيث يتوجه الوفدان عبر معبر رفح البري ومنه الى القاهرة اليوم الخميس.وقالت ذات المصادر إن المباحثات ستتركز بشكل أساسي على ضرورة الزام الاحتلال بتنفيذ المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة.

يتوجه وفدان قياديان من حركتي حماس والجهاد الاسلامي الى القاهرة، اليوم الخميس، لبحث ملف التهدئة.

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